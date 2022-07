David Beckham se siente "indefenso" tras el intento de una fan obsesionada con recoger a su hija del colegio

Este martes, y ante la corte de magistrados de Westminster, David Beckham aseguró que se sintió "indefenso" ante Sharon Bell, una mujer de Watford de 58 años de edad y obsesionada con la familia del excentrocampista y modelo, quien no sabía "qué sería lo siguiente" que podía hacerles. Esta acosadora consiguió que Harper, su hija pequeña, de ahora 11 años, tuviese miedo a salir de casa.

Bell ha sido acusada de acosar al exfutbolista del Real Madrid y Manchester United tras haberle enviado una serie de cartas "amenazadoras" desde 2016 de las que se ha deducido, además, unos evidentes problemas mentales: ella cree firmemente que estaba saliendo con David cuando este y Victoria habrían conspirado para robarle los óvulos del interior de su cuerpo.

Es por ello que el incidente más aterrador para los Beckham sucedió el 18 de noviembre del año pasado, cuando Bell se presentó en la escuela donde estudia la pequeña y dijo: "Soy la madre de Harper. Estoy aquí para recogerla". Victoria, que estaba allí, asegura que los ojos de la acosadora parecían "vacíos" cuando la policía se la llevó.

Bell, que fue detenida siguiendo lo estipulado por la Ley de Salud Mental de Reino Unido, lo que ha sacado a la luz el caso, también llegó a ir a las casas de los Beckham (la que está en Oxfordshire y la que tienen el oeste de Londres), razón por la que el juez del distrito, Michael Snow, ha dictaminado que supone un riesgo no solo para Harper, sino también para Brooklyn, Romeo y Cruz, los otros hijos de los Beckham, porque está "obsesionada con la familia".

"Notaba cómo el lenguaje de las cartas aumentaba de intensidad y se volvía más y más emocional pero también amenazador para mí y para mi familia, y, claro, me preocupaba", ha dicho David en una declaración leída al tribunal. "Llego a aparecer sin previo aviso, lo que hizo que esa amenaza fuera aún más específica e intimidatoria. Me sentí indefenso y enfadado porque no había nada que yo pudiera hacer", ha declarado, así como que jamás ha tenido una relación con ella ni la había visto antes.

Victoria, en su declaración, explica que "debido a la atención" que suelen recibir de los fans, sus ayudantes "rara vez" les informan sobre la naturaleza de las cartas que les llegan, pero que en este caso solo a tratado "de proteger" a Harper. "Estoy preocupada por su seguridad y nerviosa si quiere ir al parque o a una excursión del colegio", ha añadido. La fiscal Arizuna Asante ha añadido que ahora tiene "miedo de salir" a la calle.

Por último, han salido a la luz algunos fragmentos de las cartas. Envió una en julio que decía: "Conseguí tu dirección gracias a una agencia de detectives, espero que no te importe. Tengo sentimientos por ti, David. Victoria me debe algo de dinero, ya te dije que ha estado robando de mi cuenta bancaria durante años, y eso no está bien. Te agradecería que ella no estuviera allí".

En septiembre le aseguró: "Me dijiste que si te escribía primero e iba desarmada (que lo estaré), entonces puedo entrar a hablar contigo y a tomarnos un té (el Earl Grey es mi favorito)". En la posdata de esa carta, además, añadió: "PD: me gustaría estar contigo cuando te sometan a una cirugía cerebral para darte algunas células cerebrales nuevas. Y tu amigo Tom Cruise me ha molestado mucho, David. Me ha hecho cosas terribles".

Aunque acusada de acoso, Bell no enfrenta un juicio penal porque tiene un trastorno mental, pero debido a su conducta criminal el juez ordenó detenerla.