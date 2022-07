La Movida Valenciana revive con el festival Celebration en salas "históricas" de El Perelló, Xàbia y Benicàssim

20M EP

NOTICIA

La Movida Valenciana organiza a partir del próximo viernes su festival musical del verano, Celebration, en los tres destinos emblemáticos de las costas valencianas: El Perelló (15 julio), Xàbia (12 agosto) y Benicàssim (26 agosto). El evento se desarrollará en tres salas "con mucha historia": She (ex-Pomelo), La Hacienda y Maya (ex - The End).