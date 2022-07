Investigat un treballador d'una residència de Silla (València) pel presumpte robatori de joies a residents

L'operació 'Onice' va tindre el seu origen en una denúncia interposada el passat mes de maig per part dels responsables d'un centre de majors de la localitat de Silla (València), ja que diversos familiars d'alguns dels residents havien informat de la desaparició tant de joies com de quantitats de diners, fets pels quals es van arreplegar diverses denúncies tant a perjudicats com a familiars.

Encara que al principi el centre va pensar que podria tractar-se de "simples extraviaments", la repetició d'aquests fets va donar com a conseqüència que es prengueren mesures per al control dels torns de tots els empleats.

Realitzades gestions per part dels agents de la Guàrdia Civil, es va poder esbrinar que un dels empleats presumptament havia venut recentment diversos anells i una cadena d'or en una botiga de compra i venda d'or situada a la localitat d'Almussafes.

A més, es té coneixement que aquesta mateixa persona presumptament també havia venut un parell de pendents i un anell d'or en un altre establiment de la localitat de Xátiva. Una vegada identificat el presumpte autor dels fets, ha quedat investigat en la causa.

Els agents han pogut recuperar dos anells d'or, que han sigut retornats als seus legítims propietaris. A l'investigat, un home de 43 anys i de nacionalitat espanyola, se li imputen nou delictes de furt. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Carlet.