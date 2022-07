Yulen Pereira se queda en 'shock' al descubrir su gran pérdida de peso en 'Supervivientes': "¿Quién soy? Qué miedo doy"

Yulen Pereira es el último expulsado de Supervivientes 2022. Se la jugó con Marta Peñate y finalmente la audiencia decidió que no quería verlo más por las playas de Honduras. Ahora ya disfruta de las comodidades de la vida normal, pero primero se enfrentó a su nueva imagen tras el cambio físico que supone estar 82 días en la aventura.

El ya exconcursante, uno de los más polémicos de la edición por su romance con Anabel Pantoja, se miró al espejo por primera vez y se quedó en shock por su impactante cambio. "¿Quién soy? Qué miedo doy, tío. Dios Santo. No soy yo. Yo diría que he perdido entre 15 y 20 kilos", dijo el esgrimista.

Yulen estaba en lo cierto. Ha perdido un total de 18,7 kilos reales, una cifra que se acerca mucho a la cantidad de Kiko Matamoros, que regresó a España tan solo una semana antes con 19,9 kilos menos.

Yulen Pereira ha sido el encargado de hacer más amena la aventura a Anabel Pantoja. Ambos han comenzado una relación que ha dado mucho de qué hablar en los platós de Telecinco. "Tú ya sabes con quien tienes que hablar", le dijo la influencer para que se enfrente bien a las reacciones de todo.

"Estoy preparado para todo y para demostrar que lo que he vivido aquí es real. Sé que no va a ser fácil, pero yo he conocido aquí a una persona maravillosa y todo lo demás me da igual", confesó el deportista a Marta antes de abandonar el concurso.