Bulos y desinformaciones sobre el precio de la gasolina y otros combustibles que te están intentando colar

El precio de los combustibles como la gasolina o el diésel está de actualidad y los bulos y las desinformaciones sobre sus precios no paran de circular. Ahora que en julio de 2022 tanto la gasolina como el diésel han superado los dos euros por litro, se están compartiendo como reales imágenes sacadas de contexto que, o bien no han sido tomadas en España, o no son actuales.

Los precios de esta foto en una gasolinera "en Holanda" no se corresponden con los actuales MALDITA

"Precios en Holanda donde nos triplican el sueldo". Con este texto se difunde una imagen del panel de precios de una gasolinera de los Países Bajos. La foto circula como si fuera actual, de julio de 2022, cuando el precio del combustible en España supera los dos euros por litro. Sin embargo, es un bulo que la imagen sea de ahora. Los precios que marca el panel no se corresponden con los actuales.

Además, tampoco es cierto que en Países Bajos el salario medio sea tres veces mayor que en España. En 2021, el sueldo medio de los españoles fue de 26.832 €, mientras que el de los neerlandeses fue de 55.339 €.

Esta imagen de los precios del combustible en Gibraltar no es actual: se comparte desde al menos 2016 MALDITA

"Solo para tener la nocion de lo que nos estan haciendo... tomada ayer en Gibraltar" (sic). Esta es la afirmación con la que se viraliza esta otra imagen de una gasolinera en Gibraltar en la que se muestran diferentes precios de combustible tanto en euros como en libras esterlinas. Quienes la comparten afirman que la fotografía se tomó "ayer" y la difunden como si fuera actual, pero es un bulo: la foto circula en redes desde al menos el año 2016.

Esta imagen donde se comparan los precios del combustible no es en España: es una gasolinera de Alemania. MALDITA

Otra de las imágenes que se han viralizado en redes sociales muestra la comparativa de los supuestos precios del combustible en una misma gasolinera en dos fechas diferentes, el 20 de octubre del 2020 y el 20 de octubre del 2021. La imagen se vincula a España y se comparte con mensajes como "hola Pedro Sánchez el impostor".

Es un bulo. La imagen no ha sido tomada en España, sino que se trata de Alemania. La gasolinera que aparece en las imágenes es Star, una gasolinera del grupo Orlen que solamente opera en el mercado alemán, tal y como indican desde la propia compañía a Maldita.es.

Además, en las cajetillas de tabaco que aparecen reflejadas en la foto se puede leer "Rauchen ist tödlich", en alemán ("fumar es mortal", en castellano).