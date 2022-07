Un virus o una intoxicación, posibles causas del ingreso hospitalario de Cristina Porta: "Pensaba que no salía de esta"

Hace unos días, Cristina Porta preocupó a sus seguidores de las redes sociales tras publicar en sus stories que se encontraba en las urgencias de un hospital. La periodista, que saltó a la fama al participar en la primera edición de Secret Story, donde encontró el amor en Luca Onestini, fue ingresada en con carácter de urgencia en la noche de este domingo.

Sin embargo, poco se sabía de las causas que la habían llevado hasta ahí. Hasta ahora, cuando la propia Cristina ha explicado qué le ha pasado, además de cómo se encuentra y el tratamiento que está siguiendo para paliar estas dolencias.

"Pensaba que no salía de esta", reconoce la colaboradora de Mediaset, que tuvo que ser atendida de urgencia tras pasar cuatro horas vomitando sin parar.

"Acabé en el sueño del baño, no me podía ni mover. No tenía fuerzas y sentía que me iba a desmayar", explica Porta, que piensa que o bien ha cogido un virus o bien se trata de una intoxicación, aunque, eso sí, todavía no tiene un diagnóstico concluyente.

A la espera de los resultados, y tras recibir el alta, lo que tiene claro es que quiere volver a trabajar. "Con el estómago revuelto, pero con ganas de ir a trabajar hoy", escribió la periodista junto al cóctel de medicinas que la están ayudando a paliar sus dolencias.

Es más información que la que dio el día de su ingreso, cuando solo dejó algunas palabras sueltas que servían como guía para saber qué le había ocurrido.

Así, se deducía que había necesitado la ayuda de una "ambulancia" para ser trasladada a las "urgencias" de un centro sanitario. "Esperando resultados", escribía también la periodista en sus stories.

Lo cierto es que, tal y como ella misma escribía, había pasado "uno de las peores noches" de su vida, aunque sin dar más detalles de por qué ha sido así. "Estoy con calmantes, un poco mejor", tranquilizaba a sus seguidores.