Orestes, en 'Pasapalabra': "He tenido unos días, por circunstancias, un poco reguleros"

El burgalés no lo ha tenido muy fácil estos últimos días en Pasapalabra viendo como Rafa se ha quedado en dos ocasiones a punto de ganar El Rosco y, por tanto, de mandarle a casa.

Por eso, antes de enfrentarse a la última prueba del concurso de Antena 3 este martes, Orestes quiso agradecer a los actores Elisa Matilla y Javier Mora, los invitados que estuvieron con él, su ayuda.

"Estos días con vosotros han sido maravillosos y me he sentido muy escoltado. Vuestra amistad, atravesándome por el medio, me ha ayudado mucho", afirmó el burgalés.

Y les confesó a los intérpretes de la serie Toy Boy que "he tenido unos días, por circunstancias, un poco reguleros, pero con vosotros uno se levanta mejor. Gracias".

Javier y Elisa, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El concursante también aprovechó esos segundos antes de El Rosco para saludar a uno de sus mejores amigos de toda la vida, Saúl, de su Burgos natal "aunque ahora está trabajando en Canarias".

Al final, Orestes no volverá a La Silla Azul en el próximo programa porque terminó empatando con Rafa en El Rosco a 22 aciertos, rompiendo su mala racha.