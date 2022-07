El plan valenciano de salud mental prevé construir hospitales infantiles de día

El plan valenciano de salud mental, actualmente en fase de elaboración, priorizará la atención a niños y adolescentes, un segmento poblacional en el que los expertos están detectando trastornos graves que prevén que puedan ir a más. Para ello, activará recursos desde el sistema educativo e impulsará hospitales infantiles de día. El alto comisionado de la Presidencia de la Generalitat para la salud mental, Rafael Tabarés, ha expuesto este martes a los miembros de la Mesa de Les Corts los avances en el plan, que cuenta con 280 propuestas.

Durante su intervención, el experto ha advertido que se han incrementado las conductas autolesivas en la infancia y la adolescencia. De hecho, según Tabarés, el 70% de los trastornos graves aparecen antes de los 20 años. Por ello, el documento valenciano dará "prioridad" a la atención de niños, jóvenes y adolescentes, con incremento de profesionales y la creación de equipos de intervención comunitaria, así como hospitales de día infantiles y hogares, recursos que hasta ahora no están disponibles en la Comunitat Valenciana. Estas medidas se cuantificarán en un presupuesto que se distribuirá entre los próximos dos o tres años para impulsar estas infraestructuras.

Según el alto comisionado, en los últimos años se han "concatenado" una serie de "traumas globales y colectivos", no solo la pandemia sino también la guerra en Europa, la emergencia climática, la desigualdad económica y la "polarización política", cuya "exposición acumulativa" puede causar, según investigaciones, respuestas "encaminadas a la indefensión aprendida" e incrementar el malestar y la aparición de problemas emocionales, como cuadros de ansiedad.

De hecho, ha afirmado que la actual inflación y "recesión" económica puede agravar la situación en los próximos meses, con problemas de ansiedad y depresión que pueden afectar a todas las edades y grupos sociales, especialmente los más vulnerables. Ante este escenario, "hay que plantearse si es necesario hacer lo que estamos haciendo o más", ha dicho.

No obstante, Tabarés ha explicado que los datos provisionales de 2021, aún no consolidados, sobre el número de suicidios muestran que la tasa no está incrementándose y, de hecho, "incluso ha bajado un poco".

En 2019, en la Comunitat Valenciana, murieron 445 personas por suicidio, que bajaron a 430 en 2020 y, con los datos aún no consolidados en 2021, la cifra descendería a 400 fallecimientos, un 10% menos. Al respecto, el alto comisionado ha destacado la reducción de los casos entre personas mayores de 70 años, un factor que atiende a varias explicaciones, entre ellas que, tras la pandemia de Covid, "se pueden estar sintiendo más y mejor cuidadas".

Además, Tabarés ha subrayado que durante los últimos diez años se ha "disparado" el consumo de sustancias ilegales, fármacos, ansiolíticos y similares, y que "cada vez los psicofármacos empiezan a administrarse más pronto" en la Comunitat.