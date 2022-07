La primera jornada del Prime Day de Amazon ha sido frenética, ¡pero muy interesante! Desde 20minutos.es, hemos hecho un seguimiento exhaustivo desde las 0.00 del, martes, 12 de julio, para que no se escapase ningún chollazo de nuestro control y, la verdad, ¡es que lo hemos conseguido! Gracias al directo, en el que minuto a minuto hemos ido destacando las mejores ofertas, nuestros lectores han podido estar al tanto de aquellas que más les interesaban, tanto por el precio final como por la rebaja aplicada. Pero, como es normal, por diversos motivos, es posible que no hayas podido estar atento a todo lo que ha pasado; aunque, tranquilo, ¡desde 20deCompras no nos olvidamos de nadie!

Así que, si no has acompañado en esta primera jornada de descuentos, no sabrás que las pastillas de lavavajillas ha sido lo más vendido del día. ¡Y todavía puedes conseguirlo con una rebaja del 31% que tiene como resultado 110 pods de Finish para ti por menos de 14 euros! Eso sí, si te interesan las ofertas de limpieza, debes saber que el pack de 96 rollos de Scottex por 19 euros también se encuentra entre las ofertas favoritas de nuestros lectores.

Puede, que, si no has estado alerta, también se te haya escapado que el enchufe inteligente de Amazon ha estado (¡y está!) sujeto a un descuento del 48% para llevárnoslo a casa por 13 euros. La inversión bien merece la pena, puesto que nos hará ahorrar en la factura de la luz. Claro que, este artículo creado por el propio marketplace no es el único chollo que podemos encontrar. El Echo Dot, el altavoz inteligente más popular, está sujeto a una rebaja del 58%: de costar 60 euros, hoy puede ser nuestro por 20. ¿Y qué nos dices del Echo Show? Gracias a él, puedes ponerle cara a Alexa por menos de 35 euros.

¡Y no es lo único smart que está triunfando! Los móviles de la gama POCO de Xiaomi también han tenido gran presencia entre las compras de nuestros lectores. La verdad, ¡no nos extraña! Son muchos los modelos que puedes encontrar rebajados, como el F3 con un ahorro de casi 81 euros o el MP4 Pro, a la venta por menos de 177 euros. ¿Te sumas a los gustos de otros usuarios?

