¿Cuántas veces hemos renunciado a algo porque su precio era muy elevado y su compra podía esperar? Amazon te ayuda, precisamente, a no retrasar o prescindir de una compra, al menos, mientras dure el Prime Day. El ecommerce ha rebajado este martes multitud de productos de todas las categorías para darle la oportunidad a sus clientes de adquirir lo que llevan tiempo deseando o necesitando al precio más bajo que nunca. No es de extrañar entonces que se vean descuentos de locura y rebajas de más de 200 euros.

Así que, si no quieres perderte ninguna de las rebajas de locura, estate muy atento a Amazon durante estos dos días y desde 20deCompras te destacaremos las ultimas ofertas minuto a minuto para que no te pierdas nada. Te aconsejamos que repases esta lista con los mejores descuentos porque seguro que algo de lo que necesitas está en ella. Pero, recuerda que las ofertas más interesantes del Prime Day de Amazon son para los miembros de su club Prime. Si todavía no has descubierto sus ventajas, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

-Ordenador portátil ultraligero de la marca Hp con 400 euros de descuento. Toca cambio de ordenador y qué mejor que hacerlo ahora en verano, en vacaciones y con la super oferta de Amazon. Un 40% para este modelo con 512 gigas de memoria, 16 de RAM y ultraligero porque pesa ¡menos de 1 kilogramo!

¡Con 16 gigas de memoria RAM! Amazon

-Y para los amantes del deporte de moda, el pádel, una de las mejores palas del mercado con un 76% de descuento. Sí, has leído bien ¡ahorras 405 euros! Se trata de un modelo de la marca Middle Moon y es de carbono y de gama premiun.

¡Una pala profesional al precio más bajo! Amazon

-Una smartv Samsung de 65 pulgadas y 4 k con una rebaja de más de 250 euros. Crystal UHD es capaz de reproducir con mayor pureza más de mil millones de colores y la tecnología HDR de este modelo crea negros más profundos y potencia el nivel de detalle de cada escena.

Este modelo está rebajado más de 300 euros. Amazon

