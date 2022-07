El cònsol d'Ucraïna urgeix a prendre mesures econòmiques que eviten el deteriorament de la situació dels refugiats

Per al cònsol honorari, és "fonamental agilitzar un procés que permeta trobar allotjament estable a aquelles persones que compten amb algun tipus de recurs, facilitant l'accés a una prestació universal que ajude a gestionar la seua eixida del sistema d'atenció en el qual es troben en l'actualitat".

De la mateixa manera, Pablo Gil ha insistit en la necessitat de treballar "en la cerca de línies d'ajuda que permeten l'accés de nombroses persones al món laboral, passant, d'aquesta manera a invertir una situació en la qual actualment es troben com a perceptors d'ajudes".

Per al cònsol honorari d'Ucraïna, "resulta fonamental rematar ara l'immens esforç realitzat tant per la societat valenciana, les entitats humanitàries i l'administració pública treballant de forma urgent en la cerca de ferramentes que faciliten l'accés a l'habitatge en règim de lloguer i la incorporació al món laboral".

D'aquesta manera, segons assenyala el cònsol honorari, "aconseguirem que aquells que decidisquen retornar a Ucraïna, ho facen únicament per motius estrictament emocionals i no com a conseqüència de veure's abocats a una situació de precarietat".