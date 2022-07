Mazón assegura que baixarà un 70% l'impost d'adquisició de l'habitatge per als menors de 35 anys

Mazón s'ha pronunciat en aquests termes després de mantindre una trobada de treball amb representants de la Federació Empresarial de la Fusta (FEVAMA) i visitar l'Institut Tecnològic del Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME), on ha conegut de primera mà les principals necessitats d'aquests sectors industrials, en els quals la Comunitat Valenciana és pionera i ocupa el número 1 quant a les xifres de fabricació i exportació de mobles, segons ha informat el PPCV en un comunicat.

Mazón ha instat a "deixar de demonitzar al sector de la construcció" i ha recordat que el de la fusta "recicla el 90% de tota la fusta que està utilitzant. És un sector sostenible que necessita que es baixen els impostos a l'habitatge i ningú ho està fent".

El president del PPCV proposa per als joves de menys de 35 anys la rebaixa d'impost de l'adquisició de la vivenda del 70%, que passarà del 10% al 3% per als joves, per als municipis en risc de despoblació, per a les persones amb discapacitat i les famílies nombroses.

"Aquesta és la manera de reactivar el mercat de la vivenda i així podrem seguir mantenint el bon nivell de qualitat i d'innovació que el nostre sector de la fusta i del moble de la Comunitat Valenciana necessita", ha apuntat.

Segons el president del PPCV, "aquest sector ha sigut un dels més afectats per la pandèmia ja que es van perdre moltes empreses i llocs de treball i que, després de reinventar-se i començar a eixir d'eixa situació, ara patixen de forma greu les conseqüències derivades del cost de l'energia, les matèries primeres i els nolis, la qual cosa afecta greument a la seua competitivitat".

El PPCV ha constituït la taula de la indústria amb els principals sectors de la Comunitat per a preparar una llei de reindustrialització de la Comunitat Valenciana, com tenen altres regions europees, "per a engegar polítiques actives de reactivació de l'ocupació jove qualificada i la gestió de fons europeus, en una aposta clara per la sostenibilitat i la digitalització".