Delegació del Govern insta els Ajuntaments a sol·licitar a la Generalitat 'Punts Violetes' a les seues festes

Així ho ha assenyalat la delegada, Pilar Bernabé, qui ha analitzat en una trobada celebrada a Alacant amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) el reforç de la presència de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en les festes estivals dels diferents municipis en les quals hi haurà massificació de persones, segons ha informat Delegació en un comunicat.

Segons ha detallat Bernabé, "la Delegació ja treballa sobre aquesta qüestió en les diferents juntes locals de seguretat" i ha destacat l'engegada d'una campanya de sensibilització al costat de la FVMP en aquesta àrea.

La delegada ha subratllat que a la Comunitat Valenciana existeix "el major nombre d'efectius de reforços de la història per a treballar en la campanya d'estiu i per a reforçar, en una part, els Punts Violetes per a enfrontar-nos a l'alifac de les agressions sexuals", que és una "prioritat" del Govern combatre.

Per a açò, s'engegarà un pla de xoc de les FCSE les línies mestres de les quals s'analitzaran dijous que ve. Bernabé també ha subratllat "la importància de la prevenció" i, per a açò, ha anunciat trobades similars al mantingut amb la FMPV amb les Consellerias d'Igualtat i d'Educació.