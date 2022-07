La Unió denuncia les "escandaloses" diferències de preu entre el camp i la distribució

L'organització agrària ha elaborat un estudi per a demostrar les diferències de preus d'alguns productes hortofrutícoles des de la seua eixida del camp en origen fins a l'arribada als lineals en destinació de la distribució, tot açò "en un context d'una alta inflació motivada en part per les altes cotitzacions dels aliments i també de l'energia", segons ha informat La Unió.

Entre els productes estudiats es troba el meló d'alger, amb el qual el productor percep de mitjana 0,36 €/kg, en la fase d'intermediaris arriba als 0,93 €/kg i en la distribució es dispara fins als 2,20 €/kg. La diferència entre camp i distribució aconsegueix el 511%.

Amb el meló, apunten, succeeix "més del mateix". En camp es paga de mitjana a 0,47 €/kg, en la fase d'intermediaris a 1,66 €/kg i en la distribució a 1,85 €/kg. La diferència entre camp i distribució és del 293%.

Quant a les taronges, els productors en una campanya "realment horrorosa" han cobrat de mitjana 0,11 €/kg, en el segment dels intermediaris ha arribat fins als 0,67 €/kg i en els lineals de la distribució s'ha trobat a una mitjana d'1,49 €/kg. La diferència entre origen i destinació ha sigut del 1.298 %.

Les dades revelen que, en eixe "augment desorbitat" dels aliments, els productors són els que es porten la "pitjor part", insisteixen.

CLÀUSULA EN CONTRACTES

Davant aquesta situació, La Unió proposa l'establiment de procediments públics per al coneixement i formació dels marges comercials per part dels diferents agents econòmics que intervenen en la formació dels preus. També que s'instaure un sistema públic d'elaboració de costos de producció de referència per als contractes agroalimentaris obligatoris establits en la Llei de millora del funcionament de la cadena alimentària. En aquest sentit, aposta per la inclusió d'una clàusula en els contractes que permeta compartir els beneficis i costos generats en la cadena de valor en benefici dels productors.

A més d'una millor regulació dels mercats, així com vigilar i sancionar les concertacions de preus per part de la demanda en perjuí de l'agricultor i ramader.