Cs demana un "diàleg obert" per a la reforma de plaça de l'Ajuntament de València i incloure l'opinió dels floristes

En aquest sentit, Cs ha presentat una moció després de criticar que el procés de participació per a captar idees dels agents implicats va acabar el passat 3 de juliol "sense que es preguntara precisament a aquest col·lectiu", un fet "totalment inacceptable".

Giner, en un comunicat, ha destacat que els llocs de flors "són un element clau de la plaça de l'Ajuntament, i també un dels agents més afectats pel procés de la reforma definitiva". Per aquest motiu, ha considerat que "el mínim" que podria haver fet l'Ajuntament és "preguntar-los per la seua opinió de cara a un possible canvi d'ubicació o de fisonomia dels llocs, per a tindre en compte en tot moment les seues necessitats".

"Al cap i a la fi, ells són els que millor coneixen el negoci i els que hauran de treballar dins una vegada s'haja acabat l'obra", ha insistit Giner.

Així, Ciutadans presentarà en la pròxima comissió de Participació la moció per a demanar que en el disseny de la futura Plaça de l'Ajuntament existisca un "diàleg obert i immediat" amb els concessionaris dels quioscs de venda de flors i que la seua opinió "es tinga en compte tant per al disseny com per a la ubicació dels llocs".

"El malestar del col·lectiu no és nou", ha assegurat Giner, al mateix temps que ha advertit que durant el procés de la reforma provisional "ja no se'ls va tindre en compte, malgrat les protestes que van dur a terme per la nova situació".

"I ara una altra vegada han de veure com el govern de Ribó els ignora. Per açò els prestarem tot el nostre suport i intentar que, com a mínim, se'ls demane la seua opinió sobre els cinc projectes que han resultat finalistes del procés per a triar la nova forma de la plaça de l'Ajuntament, igual que s'ha fet amb molts altres col·lectius de la zona", ha conclòs.