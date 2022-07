El Govern cree que el caso de Laura Borràs no afectará a la estabilidad del pacto ERC-Junts

El Govern no tiene entre sus prioridades tratar los problemas judiciales de la presidenta del Parlament , Laura Borràs, o por lo menos, eso es lo que afirma. Patrícia Plaja ha asegurado hoy en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que no se ha hablado del tema, aunque en círculos políticos se vincule la estabilidad del pacto de gobierno al futuro judicial de Borràs. En este sentido, Patrícia Plaja ha manifestado que "por lo que respecta a la estabilidad del Govern y cómo puede afectar el caso de Laura Borràs, la situación es la misma que hace unas semanas o unos meses atrás. Hay una acuerdo de gobierno y un plan de gobierno que todo el mundo conoce y respeta".

Durante la rueda de prensa, la portavoz del Govern se ha escudado en la separación de poderes asegurar que el ejecutivo no ve "conveniente ni oportuno hacer valoraciones más allá de las que se están haciendo porque tiene el máximo respeto por la separación de poderes". Sin embargo, ha matizado que al Govern, "evidentemente, lo que pasa a su alrededor no le es indiferente. Pero no tiene un impacto directo".

Patrícia Plaja reconoce que "es un Govern de coalición, formado por dos partidos que tienen puntos de vistas diferentes e incluso políticas diferentes", pero también insiste que "los grupos parlamentarios tienen su recorrido, su ámbito de actuación y acción, y el Govern intenta aislarse de todo esto".