La Universitat Popular adquirirà un baix de grans dimensions en Campanar per a obrir un nou centre

Els locals disposen de climatització i es troben en bon estat. L'Ajuntament invertirà 1.220.000 euros en aquesta operació. L'espai està situat en els carrers Escultor García Más 4 i carrer Pare Muedra 13 i 15 en el barri de Campanar, ha detallat el consistori en un comunicat.

La presidenta d'aquest organisme autònom municipal, la regidora Isabel Lozano, ha destacat que la Universitat Popular es troba present en 17 dels 19 districtes de la ciutat i "un dels dos districtes on no actua és precisament Campanar, on es troben barris actualment en expansió demogràfica, i una població amb situació socioeconòmica molt més vulnerable".

"Una situació que ara revertirem amb l'adquisició d'aquests locals per a establir-los com un nou centre de participació social i cultural i formació no reglada de persones adultes, com és la Universitat Popular", ha ressaltat.

Donades les característiques de l'espai, de grans dimensions, una part d'aquest conjunt de locals es destinarà a ampliació temporal del Centre Municipal de Servicis Socials del barri i s'està estudiant, també, dedicar una tercera part en usos multidisciplinaris.

"D'aquesta manera, el barri de Campanar, disposarà d'una sèrie de servicis públics municipals molt importants i de gran utilitat per a tots els seus veïns i veïnes. Es tracta d'una acció que redundarà en un benefici evident per al barri i per a totes les persones que viuen en aquesta part de la nostra ciutat", ha valorat.

Després que haja quedat aprovat aquest únic punt en la Junta Rectora de la Universitat Popular celebrada aquest dimarts, el següent pas vindrà en el Ple municipal ordinari d'aquest mes de juliol, on també s'haurà d'aprovar aquesta modificació de crèdit. Una vegada superats aquests dos tràmits, l'Ajuntament procedirà a realitzar la compra i a portar avant les obres d'adequació de l'espai.