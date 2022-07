Barceló encara no confirma si el PSPV votarà la taxa turística i insisteix que "no és el moment" d'aplicar-la

Així s'ha pronunciat Barceló en declaracions en la Junta de Síndiques d'aquest dimarts, on ha defès aquest "període d'escolta" que es va iniciar ahir amb la reunió amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la qual van comprovar que "hi havia dubtes" i que als municipis "els sorgeixen preguntes".

Barceló ha assenyalat que els socialistes creuen en "l'autonomia dels municipis", però que els alcaldes els han traslladat que "no veuen que siga el moment" i que, d'aprovar-se la taxa a nivell autonòmic, "adoptaran la decisió de no aprovar-la" en el seu municipi.

El dijous, durant l'última sessió plenària del curs, es debatrà l'inici de la tramitació de la proposició de la llei valenciana de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, a proposta dels tres grups del Botànic -PSPV, Compromís i Unides Podem-.

Aquesta proposició de llei inclou un impost autonòmic que està bonificat al 100% a les estades en establiments turístics de tot tipus. Sobre aquest impost, els ajuntaments tenen la possibilitat d'establir un recàrrec: aquesta és la coneguda com a taxa turística.

L'aprovació o no de la taxa, en cas d'iniciar-se la tramitació, s'espera per a la tardor. A causa de la moratòria d'un any que inclou la llei, no serà aplicable fins a, com a mínim, tardor de 2023.

"DUBTES I DESINFORMACIÓ"

Barceló ha indicat que la reunió d'aquest dilluns amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) que va permetre "conéixer el sentir de la majoria dels ajuntaments" i "poder comprovar els dubtes que tenien i la desinformació".

Preguntada si el PSPV té dubtes respecte a la taxa, Barceló ha assenyalat que "no és el moment" d'aplicar-la. Així, ha insistit que demà desvetlaran la seua posició després de concloure hui aquest procés de diàleg.

Així, ha insistit que els consistoris governats pels socialistes consideren que "no és oportú abordar aquesta qüestió" ara mateix. "No creiem que siga el moment, em mantinc ací", ha asseverat.

Per la seua banda, la síndica de Compromís, Papi Robles, s'ha mostrat convençuda que el dijous entrarà a tramitació la taxa turística a causa de l'acord entre els tres socis i ha defès que els objectius d'aquest impost són "millores en la qualitat de l'ocupació turística, de servicis que es donen en poblacions turístiques". "Es donen ferramentes als ajuntaments perquè milloren els seus servicis turístics", ha agregat.

Així, Robles ha defès que el dijous "passarà el que s'ha vist fins ara" i que els tres grups donaran suport a la tramitació. La portaveu de Compromís ha assenyalat que és "molt interessant" l'apel·lació als municipis, ja que "formen part" d'aquesta proposta, i ha advocat per fer una "tasca pedagògica" sobre aquest tema, ja que considera que és "positiva" per als municipis.

La síndica ha assenyalat que durant la preparació de la proposta el PSPV "va treballar com un grup més" i encara que no han aclarit el seu vot, "dona per fet" que serà a favor. "Davant una proposta que han fet els tres grups conjuntament, el PSPV donarà el seu suport com no pot ser d'una altra manera", ha assenyalat.

"Pels fets del PSPV els coneixeran, i fins ara, els fets del PSPV em donen a entendre que votaran a favor", ha assenyalat, i ha remarcat que els socialistes van ser els qui van proposar que la taxa fora de caràcter municipal i voluntària, i que l'exsíndic, Manolo Mata, va ser el principal "abanderat" d'aquesta idea.

Des d'Unides Podem, Pilar Lima ha considerat que els acords "estan per a complir-se" i ha lamentat que s'està "dramatitzant massa". A més, ha indicat que a Sevilla i Màlaga, els governs de PSOE i PP estan planejant aplicar-la.

La síndica ha remarcat que porten "impulsant-la des de 2016" i "ja hi ha hagut temps de dialogar i de parlar" i que hi ha "molts informes favorables" que demostren que la taxa turística "no afecta a la demanda sinó que té beneficis per a la ciutadania"

CRÍTIQUES AL PP PER "NO LLEGIR-SE LA PROPOSTA"

Tant Lima com Barceló han criticat el PP, a l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, i a la síndica, María José Catalá, per "no haver-se llegit la proposta". Robles també ha criticat que s'ha "fet algun comentari sobre l'obligatorietat de la taxa i la proposta que no és correcte", encara que no ha esmentat directament qui ho ha fet.

Quant a la taxa, Catalá ha rebutjat el "relat de l'engany" i ha asseverat que el govern del Botànic "intenta enganyar als ciutadans i a un sector tan important com el turístic" i ha criticat el PSPV per "aprovar d'amagatons" aquesta taxa "amb els seus socis apretant".

Així, ha agregat que si el PP arriba a la Generalitat, derogarà aquesta proposta i que els municipis governats pels 'populars' no aplicaran aquest tribut. "Fins al mateix secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va dir que dimitiria si s'aprovava la taxa turística i en eixe sentit entenem que dimitirà en els pròxims dies", ha agregat.

En el seu moment, als pocs dies de presentar els tres grups la proposta, Colomer va oferir una entrevista en la qual va assegurar que no descartava dimitir en cas que s'aprovara la taxa, i va assenyalar que era "un escenari". Fa amb prou faenes dos setmanes, el secretari autonòmic va tornar a insistir en Corts a rectificar sobre la taxa i va mostrar la seua "opinió clarament contrària".

Catalá ha afirmat que "no és una taxa, és un impost". De fet, en la pròpia proposta s'especifica que el gravamen es diu Impost Valencià sobre les Estades Turístiques. Segons la portaveu 'popular', "no és veritat que s'aplique només en els municipis que vullguen". "Es pot bonificar temporalment la part municipal, però quan tinga plena vigència, es cobrarà", ha assegurat.

En la proposta, s'especifica que el tribut és propi de la Comunitat Valenciana, que està bonificat al 100%, i que els ajuntaments tenen la possibilitat d'establir un recàrrec a aquest impost si així ho desitgen.

Ciutadans i Vox també han rebutjat la taxa. Des de Cs, Ruth Merino ha instat els socialistes a no aprovar la tramitació d'aquest tribut i Ana Vega (Vox) ha instat a "escoltar a un sector" que està "malparat".