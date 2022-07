Los productos de limpieza son unos indispensables en nuestro hogar y es que, más allá de aliados tecnológicos como robots aspiradores, hay otros esenciales que no deben faltar en nuestro día a día y que se convierten en compras recurrentes. Por ello, en jornadas de descuentos como el Prime Day son muchos los usuarios que aprovechan para comprar packs de papel higiénico, ambientadores o cápsulas y detergentes para la lavadora con interesantes rebajas. Pero hay unos productos que causan furor por los precios bajos que suelen tener durante estas promociones. Las pastillas de lavavajillas que ya el año pasado fueron el producto estrella del Prime Day de Amazon.

No nos extraña que muchos usuarios esperen la llegada de estas promociones para reponer su despensa con un producto tan indispensable como las pastillas de lavavajillas que nos permiten obtener los mejores resultados en la limpieza de nuestros útiles de cocina. Y es que, para deshacernos de la grasa y de la suciedad más incrustada, debemos aliarnos con buenos productos, como los de Finish. El pack de 110 pastillas de lavavajillas vuelve a ser el protagonista de una oferta estrella de Amazon: su precio habitual es de 24 euros y durante el Prime Day pueden ser tuyo por 13,99, lo que significa que cada lavado te cuesta 0,13 céntimos.

El 'pack' de Finish. Amazon

Si eres asiduo a esta compra ya lo sabrás, y si no, te lo contamos: este pack de Finish incluye 110 pastillas de la gama Poweball All in 1 Max que son eficaces hasta con las manchas más difíciles y las aguas más duras, por lo que solo debemos preocuparnos de poner el lavavajillas... ¡y todo listo! De hecho, los restos de comida incrustados tampoco son un inconveniente, ya que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz; de este modo. ¡Se acabó aclarar plato a plato antes de introducirlos en este electrodoméstico!

También contribuye su triple acción: por un lado, el power gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía. ¿Vas a renunciar a todo esto por solo 15 euros? ¡Nosotros no lo haríamos!

Más ofertas de limpieza

Aunque las pastillas para el lavavajillas son nuestra oferta favorita en lo que se refiere a ofertas para el hogar, no son, ¡ni de lejos!, las únicas de Amazon. Hay pods de otras marcas, como las de Fairy; limpialavavajillas; papel higiénico; suavizante, ambientadores y mucho más con rebajadas de hasta el 56%, como ocurre con este espray para la limpieza del baño de Don Limpio. ¿Te animas a descubrirlas?

