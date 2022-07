Laura Escanes reflexiona sobre la maternidad: "De repente hay amistades que dejan de serlo, he perdido amigas tras ser madre"

Podimo ha estrenado una nueva entrega de Cariño, ¿pero qué dices?, el pódcast de Laura Escanes y Risto Mejide. Y, en esta última entrega, han hablado de su paternidad, momento en el que la influencer ha reflexionado sobre lo que cambió en su vida cuando tuvieron a su hija.

"En el momento que nació Roma, es como que mi cabeza cambia por completo. En todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, todo lo de mi vida, pienso en ella: en cómo le va a afectar a ella, cómo lo va a ver ella, qué va a pensar ella...", declara la joven de 26 años. "A lo mejor eso es malo incluso, porque muchas veces me olvido un poco de qué es lo que quiero yo, pero poder vivir con ella de la mano es lo mejor del mundo".

"A raíz de ser madre, dejas de poder hacer muchas otras, que puedes hacer igualmente, pero es más complicado. De repente hay amistades que dejan de ser amistades", asegura. "Sí, porque a lo mejor ellos no son padres, no pueden llegar a entender del todo tu punto de vista, tus prioridades, tus preocupaciones [...] Yo he perdido amigas a raíz de ser madre".

"Cuando eres madre o padre y estás tomando decisiones, todo el mundo se cree legitimado para opinar", opinan ambos. "No me suelo arrepentir de lo que hago, y mira que cometo cagadas y errores, muchísimos, pero somos el fruto también de esos errores", añade Risto Mejide.