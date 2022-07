Los grandes bancos españoles sufren fuertes caídas en Bolsa tras el nuevo impuesto a sus beneficios anunciado por Sánchez

El anuncio de que el Gobierno pondrá en marcha un impuesto especial a los beneficios extraordinarios que obtengan los grandes bancos españoles durante la crisis inflacionaria ha provocado una fuerte caída en Bolsa de las principales entidades de crédito. Una bajada que ha arrastrado al selectivo español por debajo de los 8.000 puntos tras llegar a perder un 2,1% de su valor.

Así, pasadas las dos y media de la tarde, media hora después del anuncio realizado por Pedro Sánchez durante el Debate sobre el estado de la Nación, los bancos españoles cotizados en el IBEX 35 registraban fuertes caídas de entre el 6 y el 12% respecto al cierre anterior.

Sabadell, con una caída del 12,7%, era la entidad que recibía el mayor golpe, seguida por Bankinter, que perdía un 10,6% respecto al dato de cierre del martes. Además, Caixabank se dejaba un 10,4%; BBVA, un 6,5%, y Santander, un 6%.

Sin embargo, el anuncio de un impuesto especial a los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas (un tributo que el Ejecutivo ya había comunicado previamente su intención de aplicar) se ha notado menos entre estas empresas. Repsol, con una caída del 4,5%, era la energética que más lo notaba. Endesa apenas bajaba un 1% e Iberdrola perdía un 0,4%. Por el contrario, Naturgy caía un 0,85% y Enagás, un 0,1%.

El discurso pronunciado por el presidente Sánchez desde la tribuna del Congreso no ha gustado a los inversores que se han lanzado a vender sus participaciones en los bancos. El presidente ha dicho que el Gobierno "no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría" y ha insistido en que "las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría".

Además, Sánchez ha pedido a las grandes empresas que reviertan "cualquier beneficio suplementario" en los trabajadores y los consumidores y que esa ganancia extra "no engorde las cuentas de beneficios ni los sueldos de sus altos directivos".

La caída de las bolsas ha arrastrado al IBEX 35 por debajo de los 8.000 puntos, una barrera que había cruzado por última vez el miércoles pasado. Aunque pasadas las dos y media de la tarde, la mayoría de los mercados de valores europeos se movían en números rojos, la caída del IBEX era la mayor de todo el Viejo Continente. El DAX alemán se dejaba un 0,9%, el FTSE 100 británico perdía un 0,25% y el CAC francés caía un 0,4%.