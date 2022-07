Rescatat un home atrapat més de 24 hores en un terraplé en Benifairo de la Valldigna

La víctima, detalla la Benemérita en un comunicat, es trobava immobilitzada en un barranc de la zona de la pujada al Castell de la Reina Mora del municipi.

El 9 de juliol, sobre les 10.15 hores, la Guàrdia Civil va rebre una denúncia per desaparició. Es tractava d'un home de 58 anys, de nacionalitat espanyola. Els agents van ser informats que portava desaparegut des de les 12.00 hores del dia 8 de juliol, ja que havia eixit per a anar al metge.

Una vegada coneguts els fets, es va posar immediatament en marxa el dispositiu de cerca i localització, format per diferents patrulles de la Guàrdia Civil, Policia Local de Simat i Benifairo de la Valldigna, així com uns 20 voluntaris de les localitats i un agent de la Guàrdia Civil franc de servici.

L'home va ser localitzat per l'agent franc de servici en un terraplé del barranc de la zona de la pujada al Castell de la Reina Mora.

El ferit es trobava atrapat entre els esbarzers amb múltiples lesions, deshidratat i inconscient, motiu pel qual agent li va practicar els primers auxilis. Després va ser traslladat en una ambulància a l'Hospital Comarcal Francesc de Borja amb pronòstic reservat.

UNA ALTRA DESAPARICIÓ EN CANET

D'altra banda, a més d'aquest rescat, en el dia d'ahir sobre les 16.20 hores la Central Operativa va rebre un avís en el qual s'informava que un home de 74 anys, de nacionalitat espanyola, havia desaparegut en la localitat de Canet d'en Berenguer.

L'home havia eixit del seu domicili a tirar la brossa a les 12:00 hores i sent les 17:00 hores, no havia tornat a casa. Per açò, es va llançar el dispositiu de cerca i localització de la víctima.

Fruit d'aquesta tasca, l'home va ser localitzat per una patrulla de la Guàrdia Civil, pel voral de la carretera CV- 3175. L'home -que es trobava en perfecte estat físic i no va necessitar assistència mèdica- va manifestar als agents "que es trobava cansat i que tenia fam".