Ibai habla sobre los gastos de 'La Velada 2' y explica por qué Lolito no cobró nada por boxear: "Fue un fallo de comunicación grave"

Casi un mes después de la emisión de La Velada, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos sigue dando que hablar en la comunidad de Twitch. Cuando ya parecía que se había comentado todos los aspectos posibles, uno de los boxeadores, Lolito, ha confesado algo que ha sorprendido a todos.

El streamer, que compitió contra Luzu y experimentó un cambio físico impresionante mientras se preparaba para el enfrentamiento, ha revelado que no cobró ningún dinero por su participación.

En un clip muy viral asegura que se gastó 20.000 euros en total en los cuatro meses previos a La Velada: "Equipamiento, estancia, hoteles, comida... yo tuve un problema porque me iba a ir a la casa de Ibai, pero al final no pude y luego fue una pesadilla buscar piso en Barcelona".

A lo que se suma que no recibió ningún tipo de retribución por su rol de boxeador: "Yo no he cobrado nada, lo que he hecho es perder dinero", ha asegurado, comentando que además durante la preparación dejó de hacer directos en Twitch.

Las palabras han generado tal revuelo que Ibai ha tenido que aclarar la situación, volviendo a explicar cómo funcionó la financiación con patrocinadores.

"La velada del año tiene perdidas de dinero", ha vuelto a recordar. "Por eso, en vez de pagar a los boxeadores de mi bolsillo, que quería pagarles dinero por dinero boxear, voy a dejar que cada uno venda su ropa". Es decir, que cada boxeador buscó su propio patrocinio para poner en su atuendo y así monetizar su participación.

"Yo dejo de ingresar por su ropa, pero ellos ganan mucho más y yo no tengo que pagarles", ha resumido, un acuerdo en el que todos estaban de acuerdo y del que, asegura, todos han salido muy bien parados en términos de dinero.

Sin embargo, Ibai asegura que en una conversación con Lolito en el último día ha descubierto que él no se enteró de este acuerdo. "Hubo un fallo de comunicación bastante grave, porque todos los boxeadores se enteraron, pero a Lolito no le avisaron".

Por eso, Llanos se ha ofrecido a pagar los 20.000 euros de gastos de Lolito para que él acabe satisfecho, ya que el error fue por parte de su propio equipo. Un dinero que el streamer ha rechazado porque "no boxeaba por dinero".

Otro drama más de La Velada que ha vuelto a revelar importantes datos de la organización, como que los boxeadores ganaron bastante dinero por todo el contenido que crearon y por los patrocinadores; o que, que a pesar de los grandes números de audiencia, el evento ha seguido saliendo a perder.