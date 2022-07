El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que pondrá en marcha dos nuevos impuestos que afectarán a grandes grupos empresariales para tratar de mitigar el impacto de la crisis inflacionaria que vive el país.

En primer lugar, el Ejecutivo implantará una tasa sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, con la que espera recaudar 2.000 millones de euros al año durante los próximos dos ejercicios. Este impuesto, que el Ejecutivo ya había comunicado previamente su intención de aplicar, estará en vigor en 2023 y 2024 y afectará a los beneficios extraordinarios que hayan obtenido los "grupos dominantes" en el sector eléctrico, gasista y petrolero en 2022 y 2023.

Además, el Gobierno pondrá también un impuesto "excepcional y temporal" a las grandes entidades financieras para evitar que se beneficien de las subidas en los tipos de interés. Una figura con la que el Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones cada año en los próximos dos ejercicios.

"Los 'sobrebeneficios' no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos", ha expresado el presidente desde la tribuna del Congreso de los Diputados en su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Nación. "Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría", ha añadido.

