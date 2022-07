Cuánto puedo cobrar de pensión si no he cotizado 15 años

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación? ¿Cuánto tiempo de cotización se exige para cobrar la pensión contributiva? En primer lugar, para el acceso a la jubilación ordinaria y el abono del 100% de la pensión, uno de los requisitos es haber cotizado un mínimo de 37 años y seis meses, y tener 65 años de edad.

En el caso de que el tiempo de cotización sea inferior, habrá que esperar hasta cumplir los 66 años y dos meses para acceder a la pensión por jubilación ordinaria. Asimismo, la persona interesada tiene que haber cotizado, al menos, durante un periodo de 15 años para poder acceder a la pensión contributiva.

Requisitos y cuantías

Pero, ¿qué sucede si no se alcanza este tiempo de cotización? ¿Se puede cobrar una pensión sin haber cumplido 15 años cotizados? En estos casos, la pensión no contributiva de jubilación es una asignación económica que se otorga a todas las personas que no hayan cotizado nunca o no hayan alcanzado el mínimo necesario, pero que se encuentren en una situación de necesidad.

Esta prestación está destinada a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad y asistencia, que no hayan cotizado lo suficiente y que cumplan una serie de requisitos: la edad, residir en España, y haberlo hecho durante un periodo de 10 años, entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la del devengo de la pensión, y carencia de recursos.

¿Y a cuánto asciende la cuantía? La cuantía individual de la pensión para cada beneficiario se establece función de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia. Así, tras el aumento del 3% en las pensiones de esta modalidad a principios de año respecto a 2021, la cuantía anual es de 5.899,60 euros anuales en 14 pagas, esto es, 421,40 euros mensuales.

Por otro lado, a este importe hay que sumar la subida del 15% de las pensiones no contributivas anunciada por el ejecutivo central el pasado 2 de junio, que se mantendrá, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2022.