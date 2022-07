Bendodo será senador en Madrid, pero mantendrá el acta de diputado andaluz

Elías Bendodo, hasta la fecha consejero andaluz de la Presidencia, se irá a Madrid el 1 de septiembre pero, a la vez, se quedará en Andalucía. La 'mano derecha' de Juanma Moreno ha avanzado algunos aspecto más sobre su futuro político. Por ejemplo que, además de mantener su acta como diputado andaluz (que recogerá este jueves en la sesión constitutiva del Parlamento), se sumará como senador del PP al equipo de Javier Arenas en representación de Andalucía.

En poco más de dos semanas, Bendodo se instalará en Madrid para ocuparse "full time", dijo en un encuentro del Grupo Joly, de su puesto de coordinador general del PP nacional, lo que lo sitúa como 'número 3' de Alberto Núñez Feijóo, tras la secretaria general Cuca Gamarra.

"Salvo sorpresa de última hora no voy a estar en el Gobierno de Juanma Moreno, porque tengo asignadas responsabilidades en el PP que me exigen dedicación plena. Yo estaba hasta ahora a medio gas en la dirección nacional y a partir de septiembre, full time", explicó.

Para Bendodo, su trabajo en Madrid es una extensión del que lleva desarrollando en Andalucía. "No pienso volver porque no me voy a ir", aseguró. Su relación con el presidente Juanma Moreno es personal, "es ante todo un amigo y después mi presidente", pero ahora, señala, se focalizará en "ayudar para que Feijóo llegue a ser presidente de todos los españoles".

Bendodo se instalará por tanto en Madrid pero seguirá manteniendo su casa en Málaga, a la que irá con frecuencia. Sobre los planes de Moreno para la configuración del nuevo Gobierno andaluz, poco puede añadir, dice: el presidente "no suelta prenda". Lo que es seguro es que, por primera vez en muchos años, los caminos de Moreno y Bendodo se separan, aunque no se pierdan de vista. La situación es igual en el caso del consejero de Hacienda, Juan Bravo, también fichado por Feijóo y que, según Bendodo, podría acogerse a una misma fórmula para compatibilizar Senado y Parlamento, según explicó tras el Consejo de Gobienro.

Bendodo también eludió dar pistas sobre quién ocupará la Presidencia de la Mesa del Parlamento, algo que Moreno desvelará "en horas" toda vez que la Mesa se conforma este jueves. En ella, no está asegurada la presencia de Vox y Por Andalucía. Ante las llamadas de la formación de Abascal en favor de su "derecho" a tener voz y voto, Bendodo señaló que "Vox tiene el mismo derecho que Por Andalucía a estar en la Mesa, así que la pelota (de la negociación) está en ambos tejados", en los del PP y el PSOE.