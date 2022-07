Detingut un jove després de robar un cotxe, conduir sense carnet a 200 km/h i patir un accident a la Romana (Alacant)

El jove, a més, presumptament va coaccionar a les dos acompanyants que anaven amb ell ja que, a l'arribada de la patrulla, va assegurar que el conductor del cotxe era l'amo del vehicle, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

El detingut, a qui li constava un assenyalament judicial de cerca, detenció i ingrés a la presó, ha sigut entregat al jutjat competent, que ha decretat el seu ingrés a la presó.

Els fets van ocórrer el passat 10 de juny quan es va personar en les dependències de la Guàrdia Civil de Novelda un veí de la localitat per a denunciar la sostració del seu vehicle. El perjudicat va informar que s'havia donat compte del robatori després de rebre en la matinada d'eixe mateix dia una telefonada del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Villena, que li comunicava que el seu vehicle s'havia vist implicat en un accident de circulació en la CV-840, a la Romana.

En eixe moment, el propietari va acudir al lloc on havia deixat estacionat el seu turisme i es va adonar que no es trobava allí.Davant la denúncia interposada, l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil de Novelda es va fer càrrec de les actuacions i de la pràctica de les gestions per a aclarir els fets.

Les investigacions van determinar que efectivament el denunciant havia sigut víctima de la sostració del seu vehicle, així com que el presumpte autor del robatori era un jove de 25 anys, de nacionalitat espanyola i resident en la localitat del Pinós.

La Guàrdia Civil, per mitjà de l'informe pericial realitzat per a aclarir els motius de l'accident, va poder acreditar que l'ara investigat circulava de manera temerària i a velocitats pròximes als 200 quilòmetres per hora per una carretera convencional, la qual cosa va acabar provocant que el conductor i dos acompanyants, que eren conegudes seues, patiren un accident que va deixar el vehicle "totalment inservible" per al seu ús.

Quan va acudir al lloc del sinistre, el jove va manifestar als agents que qui conduïa era el titular del vehicle. Per a fer més creïble eixa acusació falsa, abans de l'arribada dels agents, presumptament va coaccionar a les acompanyants, arribant fins i tot a apropiar-se dels seus telèfons mòbils i parts d'assistència sanitària confeccionats per les lesions patides durant l'accident.

Després de realitzar consulta en la base de dades de DGT, es va poder constatar que el delinqüent no tenia, ni havia posseït mai, cap llicència ni permís de conducció.

Després de finalitzar les investigacions, patrulles de la Guàrdia Civil, desplegades al Pinós, van establir un dispositiu de cerca i detenció de l'investigat, la qual cosa va permetre la seua localització i detenció el passat 24 de juny.

Una vegada realitzada la detenció, es va poder comprovar que a més de posseir antecedents policials, li constava un assenyalament en vigor de cerca, detenció i ingrés a la presó d'un Jutjat penal d'Alacant per un trencament de condemna.

Els investigadors imputen el detingut els delictes de robatori del vehicle, contra la seguretat vial, per circular sense carnet i de manera manifestament temerària, denúncia falsa i coaccions.