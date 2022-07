La tensión era palpable en la última prueba por equipos de MasterChef 10. El talent culinario más famoso de la tele vivió este lunes su semifinal, por lo que la próxima semana se coronará a su ganador o ganadora. Pero parece que las discusiones fueron la tónica para cerrar este último cocinado en grupo.

Fue en el equipo rojo, en el que estaban David y Patricia. Sin embargo, no fue entre ellos, sino que hubo un pequeño desencuentro entre el aspirante y uno de los jueces, Pepe Rodríguez.

El chef se metió en el cocinado para ayudarles a sacar el helado, el cual habían hecho varias veces y ninguna con éxito. Por tanto, estaba bastante enfadado por el mal resultado que iban a presentar a los comensales.

Sinceramente @davidmchef10 ha sacado él solo todo el cocinado adelante y ha advertido 1000 veces que no podía más, que necesitaba que le dejaran tranquilo #MasterChef10 pic.twitter.com/Jj9XYousDw — MasterChef (@MasterChef_es) July 11, 2022

"Déjame tranquilo ya, Pepe, que me estoy poniendo de los nervios", le dijo David mientras el cocinero le resaltaba lo malo del plato. "Pepe, me cago en diez ya".

"Clases urgentes para los dos de matemáticas. Es que no sabéis multiplicar, es que creo que no sabéis ni leer. Es preocupante", espetó Rodríguez. "Yo mejor que me esté callado ahora mismo, que así estoy más bonico", le respondió el concursante.

"Yo he venido a currar y tengo que sacar todos los platos, vosotros no sé a qué habéis venido", les echó en cara el chef. "A nada. Déjame tranquilo, de verdad te lo digo. Ya se me está cruzando el cable, al final me lo saca", contestó David.

"Estoy cabreado, ¿qué pasa? ¿No puedo estar cabreado? Si me faltan al respeto... Me lo has faltado tú al decirme que no sé leer, que no sé escribir, que no sé calcular", criticó el aspirante. "Soy persona, soy humano y exploto. Ya está. Tengo mucho carácter".

Después, aunque durante las valoraciones continuó la tensión y David le dijo que Pepe Rodríguez sabía dónde le tenía que pinchar para que saltara, finalmente hicieron las paces y se dieron un abrazo.

De hecho, aunque el resultado no fue el deseado, el juez alabó su trabajó y su entrega y provocó que el concursante se emocionara: "Has estado currando como un animal. Qué pena que no hayan lucido los platos al nivel de cómo has currado, porque has trabajado de lo lindo".