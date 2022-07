Lali Espósito revela que su canción 'N5' va por Lola Índigo

Fue en marzo cuando se viralizó un vídeo de la fiesta Bresh, en Madrid, en el que parecían salir, en el fondo, Lali Espósito y Lola Índigo muy acarameladas y bailando sensualmente. Desde entonces los rumores sobre si había algo entre ellas no han cesado entre sus fans. Y de pronto la cantante argentina sacó el tema N5 y los usuarios creyeron entender en la letra varias referencias a la artista madrileña.

Y llevaban razón. La propia actriz de Sky Rojo lo ha confirmado durante una entrevista para Televida, donde la presentadora le ha preguntado sin rodeos si la canción tenía una dedicatoria especial para la autora de éxitos como Yo ya no quiero ná o An1mal.

"¿N5 está dedicada a ella o no?", le ha preguntado la presentadora a Lali Espósito. "De cierta manera sí", ha dicho la artista de 30 años, sin darle rodeos. "Es una historia larga, por eso digo lo de que en cierta manera, pero sí", ha continuado entre risas, secundando así tantas habladurías sobre una posible relación entre ambas.

"Me hace reír y me divierte. Cuando estaba en el estudio trabajando con mi productor y con quien escribo, todas las anécdotas, vivencias, lo irónico, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra, tiene que ver un poco con eso", ha añadido Lali.

Y es que el tema en cuestión va sobre una relación de dos chicas ("Me la comía (chiquita)/ Siempre a escondidas/ Es que esa nena está muy buena/ Y me fascina, ah-ah-ah-ahh"), así como hay varias partes sobre una noche de pasión, como en el estribillo cuando dice "Te quiero encima, nada encima/ Solo el cinco de Chanel/ Ya rompimos la tarima/ Luego el cuarto del hotel" o en mitad de la canción, en versos como "Está perreándome hasta abajo/ Y de a poco me desnuda".

Sin embargo, la parte más clarividente es precisamente la que parece hablar de aquella noche de marzo: "Las dos somos un escándalo/ Todos están grabándonos/ Me dice: '¡Nena, vámonos! ¡Ya vámonos!'". Lo de que es una "historia larga" se puede rastrear, precisamente, en que algo pasó entre ellas y que, de hecho, no fue la única vez: "Una noche enamoradas/ Después no' volvimo' a ver".

Tras esto los y las fans de ambas no solo han empezado a hacer sus cavilaciones sobre cómo ha ido la relación entre ambas, sino que han sacado varias pesquisas de cada intervención de ambas en televisión o revistas, desde que el perfume que usa Lola Índigo es precisamente el Chanel Nº5 hasta que, quizá, la letra "Tú a mí me tiene' mal/ Me pones animal" del último tema de la madrileña vaya precisamente por Lali.