Rafa vuelve a quedarse a una respuesta de llevarse el bote de 'Pasapalabra'

Tanto va el cántaro a la fuente... o eso debe de pensar Rafa, que cada vez está más cerca de llevarse el bote de Pasapalabra, donde este lunes volvió a quedarse a una respuesta (como el pasado jueves) de llevarse 1.264.000 euros.

La otra cara de la moneda es Orestes, que ve como su número de derrotas y de presencias en La Silla Azul empieza a ser preocupante. En total acumulan 10 empates, 12 victorias para Rafa y siete para Orestes.

⚠️ Puede que hoy alguno de los dos nos levante a todos del sofá de la emoción. ¿Estáis preparados? ¡Hay un bote de 1.264.000 euros! 😯💰 #Pasapalabra557

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/9bpNwcCury — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 11, 2022

El primero en enfrentarse al Rosco, una vez más, fue el sevillano: "Estoy intentando mantenerme lo máximo posible en la silla naranja, pero cada programa es un mundo", reconoció.

En su 29ª presencia en la prueba final del concurso contó con 159 segundos acumulados durante el programa del día para responder a las preguntas que le hizo Roberto Leal.

Tras acertar solo la A, pasó palabra hacia su adversario. Orestes tuvo 152 segundos para intentar resolver su Rosco 192. Tras una gran racha de nueve aciertos, le cedió el turno a su rival.

El burgalés fue el primero en completar la primera vuelta, a la que llegó con 21 aciertos, sin fallos y con 38 segundos por delante para intentar resolver las cuatro letras que le faltaban.

"Voy a ir a por la M y luego me voy a callar porque la T se me ha encasquillado en la cabeza y no me viene", reconoció el concursante antes de seguir jugando.

Mientras, Rafa acabó su primera vuelta con 19 aciertos y 48 segundos. Acertó tres más y, con 22 aciertos, pasó palabra. "De esas tres, creo que tengo dos", admitió el sevillano.

Tras acertar la Q y la T, Leal le volvió a preguntar: "Nombre del marquesado creado en el siglo XVII por Felipe IV de España en favor del político Pedro de Toledo y Leiva".

Rafa contestó "Motilla", pero se equivocó, ya que era Mancera: "Nada, nada", señaló el concursante. Esto hizo que Orestes se la tuviera que jugar, pero falló la J y la T, perdiendo la prueba.

De esta manera, el burgalés volverá a jugarse su continuidad en el concurso de Antena 3 en La Silla Azul en el próximo programa.