Orestes compara en 'Pasapalabra' el tema 'Man in the mirror' de Michael Jackson con un chiste

La Pista Musical sigue dando grandes momentos a Pasapalabra, y uno de ellos lo protagonizó Orestes este lunes, ya que, tras caer derrotado por Rafa, el concursante concluyó la prueba con una sorprendente comparación.

"Vamos con el año de la canción, 1987", afirmó Roberto Leal. "¡Qué bueno!", exclamó el burgalés antes de que empezara a sonar el tema y el presentador diera inicio a la prueba: "Por cinco segundos... ¡Música!".

Nada más sonar los primeros segundos del tema, el sevillano fue el primero en apretar el pulsador y contestarle a Leal: "Esto es Michael Jackson, espera... Man in the mirror, fíjate lo que te digo, Hombre en el espejo".

Pero el concursante no se quedó ahí, sino que se atrevió a cantar una parte de la canción, llevándose el aplauso de los espectadores presentes en las gradas del concurso de Antena 3, de los invitados y su rival.

Cuando dejó de sonar la canción, Orestes sorprendió a todos al comentar: "He de decir que esta canción ha sido para mí como el chiste de Mis tetas, porque no la conocía, pero me ha encantado conocerla".