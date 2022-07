Juanra Bonet y 'Los Sindulfos' se ponen a bailar al ritmo de No me pises que llevo chanclas

Los Sindulfos son los campeones de ¡Boom! y tienen dominadas casi todas las pruebas del concurso (excepto La bomba final, que siguen sin lograr el bote), pero este lunes demostraron que bailando, todavía tienen mucho que mejorar.

En la primera bomba del día, la más sencilla, Juanra Bonet les preguntó: "El grupo No me pises que llevo chanclas cantaba...", y les dio cuatro opciones: Cucucrrucú paloma; Pajaritos, a bailar; El cóndor pasa; y Se me ha muerto el canario.

'Los Sindulfos', en '¡Boom!'. ATRESMEDIAT

Los concursantes decidieron cortar en primer lugar el cable azul, correspondiente a la canción Cucucrrucú paloma, acertando. "Los Pajaritos, a bailar ya lo hemos bailado aquí y sabemos que no es", señaló Jesús mientras Raúl cortaba el cable amarillo.

"Un saludo a María Jesús y su acordeón", comentaron los concursantes tras acertar. El siguiente cable fue el rojo de El cóndor pasa, resolviendo la pregunta al dejar el verde con Se me ha muerto el canario.

El presentador explicó que "a finales de los 80, un grupo de amigos de Sevilla se juntaron para formar No me pises que llevo chanclas, gracias a u particular estilo de pop humorístico, se convirtieron en uno de los grupos más populares de los 90".

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Tras las palabras de Bonet, en el plató del espacio de Antena 3 comenzó a sonar la canción del grupo sevillano, y tanto Los Sindulfos como el conductor del programa no pudieron resistirse a bailar, con diferentes estilos y fortuna...