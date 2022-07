Tu horóscopo diario: martes 12 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 12 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El influjo favorable de Marte, el regente de Aries, te ayudará a que el día sea favorable y fructífero, especialmente en todo lo que se relacione con el trabajo y los asuntos mundanos, ideal para que despliegues una intensa actividad. Pero también será muy bueno para los viajes de trabajo o los negocios en el extranjero.

Tauro

Todo indica que hoy la suerte va a estar de tu lado, y no solo para los asuntos de carácter material o laboral sino también para los de naturaleza más íntima y personal. A poco que pongas algo de tu parte hoy tendrás un día rico en satisfacciones tanto mundanas como afectivas, y de gran bienestar y paz en tu interior.

Géminis

Te encuentras en un momento de gran motivación y esperanza, un momento especialmente inspirado para tus asuntos de tipo laboral, material y social, en donde vas a desplegar una gran actividad tanto intelectual como física. Llega la hora de pasar a la acción y tomar de forma plena el control sobre tu vida y destino.

Cáncer

Últimamente, piensas mucho en liberarte y romper las cadenas que te atan a tus propios miedos e inseguridades. Quieres darle a tu vida un gran volantazo y atreverte a ir en pos de tus sueños, pero siempre que estás a punto te cuesta dar el paso y prefieres pensártelo mejor. Sin embargo, tú eres más libre cada día.

Leo

A veces das toda tu protección, ayuda y afecto a alguien que al final no solo no te lo sabe agradecer sino que incluso te puede acabar traicionando. Esto mismo o algo muy parecido te va a suceder hoy, pero no te inquietes porque esa persona acabará muy mal y esa traición a ti te acabará trayendo un cambio favorable.

Virgo

Te espera un día de muchísimos problemas y ajetreos en el trabajo y los asuntos mundanos, hay muchas cosas que tienes que solucionar y muchas personas ante las que debes responder, pero al final todo va a ir bien y lo resolverás todo con éxito. A ti te dejan siempre las tareas más difíciles porque nunca decepcionas.

Libra

Ten prudencia con tus amistades, tú siempre lo das todo y te entregas más que nadie, pero no puede evitar que siempre haya alguno que se aproveche de tu bondad y generosidad. Muy pronto, tal vez hoy mismo, te espera un desengaño o una traición, pero no debes preocuparte porque en realidad es una liberación.

Escorpio

La voluntad y la firmeza están entre tus más importantes características. Muchas veces vences porque siempre perseveras hasta el final y eres capaz de aguantar lo que nadie podría. Das lo mejor de ti en los momentos más difíciles, cuando parece que ya todo está perdido, y hoy vivirás alguna situación de este tipo.

Sagitario

Te es imposible estar encerrado en tu casa o en un despacho, necesitas moverte, tomar contacto con la naturaleza, ejercitar tu musculatura y, sobre todo, viajar, conocer nuevos lugares y nuevas personas. Esta necesidad será muy importante hoy para ti, y si no te es posible hacerla realidad te vas a sentir muy incómodo.

Capricornio

No te es fácil confiar en tus seres más queridos o en tu pareja porque ya hubo otros en el pasado que te hicieron mucho daño o te traicionaron. Tras tu gran fuerza y dureza exterior se esconde una persona muy sensible, a la que le duelen muchísimo estas cosas. Ahora te encuentras ante un dilema personal de este tipo.

Acuario

Ten los ojos bien abiertos porque alguien quiere aprovecharse de tu gran generosidad y bondad personal, alguien que intenta conseguir tu amor o amistad y para ello te colma de toda clase de atenciones, pero debes saber que en el fondo a esa persona le mueven intereses materiales o de otro tipo, no es buena para ti.

Piscis

Hoy será para ti un momento de satisfacciones y alegrías, tanto en el trabajo como la vida íntima, un momento de descanso y de paz en el que vas a sentir que el viento sopla a tu favor. Tendrás suerte en los asuntos que te toque gestionar o resolver, y te llegarán buenas noticias en relación con tus seres más queridos.