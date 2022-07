El vídeo viral de Paz Padilla con Kerem Bürsin: "Me suena tu cara..."

Paz Padilla ha provocado este lunes un aluvión de reacciones en Twitter e Instagram a causa de un vídeo que ha publicado en sus stories y que, lejos de pasar desapercibido, se ha hecho viral en cuestión de minutos.

En el clip -el cual ha borrado poco después- aparece nada más y nada menos que Kerem Bürsin, protagonista de una de las telenovelas de moda, Love is in the air.

En esta publicación, la presentadora le pregunta al intérprete de dónde viene y, después, le confiesa con sorna: "Me suena tu cara". Unas palabras a las que Bürsin se ríe antes de seguir su camino.

Paz Padilla y Kerem, bajadme de la vida de una vez.pic.twitter.com/ePwHNkGZJX — Laica. (@ProIbu) July 11, 2022

El artista conduce su coche hacia Vigo, aunque este destino no es en vano: la humorista se lo pregunta para promocionar la ruta que realizará junto a su empresa, No Ni Ná, en la Nonineta, la furgoneta con la que prepara un mercado por distintos lugares. La próxima parada será en la ciudad gallega, donde la empresaria y su hija, Anna Ferrer, venderán sus productos los días 13 y 14 de julio.

A raíz de las stories, la presentadora se ha vuelto trending topic en Twitter, donde los usuarios han hablado del inesperado crossover. "Paz Padilla y Kerem, bajadme de la vida de una vez", ha expresado un internauta. Los fans de la telenovela turca han celebrado que el actor esté en España.