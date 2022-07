Els 4.617 advocats del Torn d'Ofici a la Comunitat van atendre 278.000 assumptes de Justícia Gratuïta en 2021

En aquest sentit, el major augment d'assumptes es va produir en el Torn d'Ofici, i dins d'aquest, en el social, a causa de la conflictivitat laboral provocada per la pandèmia, amb un gran nombre d'acomiadaments i ERTOS. També van augmentar les assistències penals, els assumptes d'assistència lletrada i els de violència de gènere.

En ocasió de la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta, el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats (CVCA), ha presentat les dades recopilades per la institució que representa l'Advocacia valenciana i els resultats del XVI Informe de l'Observatori de Justícia Gratuïta elaborat pel Consell General de l'Advocacia Espanyola, que exposa la situació de la Justícia Gratuïta a la Comunitat Valenciana.

El nombre d'assumptes atesos en 2019 va ser de 278.431, per la qual cosa pràcticament s'han recuperat els nivells d'activitat previs a la pandèmia. Del total d'assumptes, 191.021 corresponen al Torn d'Ofici, 82.453 a assistència lletrada al detingut i 4.654 a violència de gènere, segons ha informat el CVCA en un comunicat.

D'altra banda, els huit Col·legis de l'Advocacia valencians han rebut 108.012 sol·licituds d'Assistència Jurídica Gratuïta. D'aquest, es van remetre 101.582 expedients a les respectives Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta. Cada expedient pot generar diversos assumptes.

Com en anys anteriors, Andalusia va tornar a ser la comunitat autònoma amb més assumptes atesos (420.136, un 21,8% del total), seguida de Catalunya amb 373.433 i la Comunitat Valenciana amb 278.128.

UN 24,9% MÉS D'INVERSIÓ

La inversió en Justícia Gratuïta a la Comunitat Valenciana va augmentar un 24,9%, fins a aconseguir els 39.012.118 euros. A nivell nacional, Balears va ser la comunitat que més va augmentar la seua inversió (26,5%), seguida de la Comunitat Valenciana.

La inversió mitjana anual per ciutadà a la Comunitat s'ha incrementat fins a aconseguir els 7,71 euros per habitant. Aquesta inversió supera la mitjana nacional, instal·lada ara en els sis euros.

Així mateix, la baixa remuneració per l'assistència jurídica gratuïta és una de les principals queixes dels professionals que oferixen aquest servici essencial segons el XVI Observatori de Justícia Gratuïta.

La presidenta del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, Ángela Coquillat, ha afirmat que "malgrat que hi ha coses que celebrar a la Comunitat Valenciana, ja que s'ha avançat en la reducció de temps de cobrament, és veritat que cal seguir lluitant per dignificar aquest servici que garanteix un dels drets fonamentals de la ciutadania, el dret de defensa". "Per a açò, dotar als professionals d'una retribució concorde al treball que estan prestant és essencial", ha conclòs.