El caso del pueblo contra los jueces: el 'giro conservador' del Tribunal Supremo de EE UU provoca el retroceso de derechos

Envueltas en sufrimiento, injusticia y largas batallas, las luchas sociales culminan en el mejor de los casos en la consecución de derechos fundamentales y, por tanto, en leyes que los protegen. Así avanza un mundo que hace un siglo no era el mismo y hace un mileno sería irreconocible. La historia camina, aunque en algunas ocasiones, esos pasos se producen hacia atrás. Esto es lo que ha ocurrido en el último mes en Estados Unidos, donde una sentencia del Tribunal Supremo ha borrado de un plumazo el derecho de las mujeres a abortar; comenzando una guerra interna entre el pueblo estadounidense y su sistema judicial.

Esta pugna se ha trasladado también a la polarizada política estadounidense. Este martes, partidarios y detractores de la medida se enfrentaron en el Senado: "Que nadie se equivoque. La decisión de una mujer sobre sus opciones de salud reproductiva ya no está protegida o garantizada por la Constitución", afirmó el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin. Por otro lado, el senador republicano Ted Cruz apuntó que esta sentencia era "una victoria para la democracia".

El pasado 24 de junio una sentencia del más alto estamento judicial de EE UU derogaba con el voto de los seis jueces conservadores contra los tres progresistas el fallo de Roe contra Wade de 1973, que protegía el derecho de las mujeres a abortar en todo el país. La decisión del Supremo devolvía el poder de decir si abolir o no este derecho a los estados. En este momento, 21 de los 50 estados del país ya lo han hecho, han anunciado que lo harán o han aplicado fuertes restricciones; se espera que un total de 26 adopte algún tipo de medida.

"Estamos tomando una dirección problemática que está dividiendo el país", reconoce a 20minutos Adam Dubin, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Comillas ICADE. "Es irónico, porque el Supremo dijo que Roe contra Wade había provocado demasiada confusión y tensión en la sociedad, pero al final esto ha provocado lo mismo".

No solo el aborto... Más sentencias polémicas

El aborto no es el único caso donde el Supremo ha tomado la delantera al Gobierno y ha decidido sobre cuestiones de gran debates social. El Tribunal Supremo falló en junio limitar la autoridad de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas. El Supremo considera que la ley de Aire Limpio no ofrece a la EPA amplia autoridad y da ese poder al Congreso, cuya mayoría tienen los republicanos.

Otra cuestión que ha provocado grandes movilizaciones en Estados Unidos este último año es el uso de armas, después de grandes tiroteos masivos como el de Uvalde, donde murieron 19 menores y dos profesoras. Pese a ello, el Tribunal Supremo amplió en junio el derecho a portar armas al avalar que se puedan llevar en público, un fallo en contra de una ley centenaria del estado de Nueva York que obliga a llevarlas ocultas por la calle.

Así mismo, otra sentencia que ha provocado reacciones en la ciudadanía estadounidense ha sido el de la relación entre la religión y los centros educativos. En este sentido, el tribunal sentenció que las autoridades no pueden excluir a las escuelas religiosas de los programas públicos de subvenciones.

Llega un momento en el que las instituciones elegidas por los ciudadanos tienen mucho menos peso que las no directamente elegidas

¿Por qué tiene tanto poder el Supremo?

Aunque ahora es habitual ver cómo ciertas decisiones del Supremo van en dirección contraria a las políticas que hace el Gobierno de Estados Unidos, esto no ha ocurrido siempre. No fue hasta el año 1803, con la sentencia Marbury contra Madison, cuando esta corte se atribuyó el poder de declarar inconstitucionales las leyes federales, algo que no estaba recogido en la Constitución.

"Los padres fundadores de los Estados Unidos estaban obsesionados con el equilibrio de poderes, el famoso checks and balances. De ahí que las instituciones estén muy limitadas entre sí y existan organismos contra mayoritarios, como es el Supremo, para precisamente mantener el equilibrio", explica a este medio Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona (UB).

"El problema es el abuso práctico de esta prerrogativa, porque llega un momento en el que las instituciones elegidas por los ciudadanos tienen mucho menos peso que las instituciones no directamente elegidas", añade.

Estados Unidos está basado en un sistema judicial llamado common law o derecho común, por lo que "el papel del Tribunal Supremo no es solo interpretar la ley, sino que puede incluso extrapolarla, porque está escrita de una forma muy general", asegura el profesor Dubin.

Aunque la Constitución no establece un número concreto de magistrados, en la actualidad son nueve los miembros de esta corte. Su puestos son vitalicios y es el presidente el que los nombra, con el visto bueno del Senado. Por ello, las salidas de los jueces de sus puestos se convierten en una pugna política, usada por los Gobiernos de turno para introducir en la corte a personas afines a su idolología. Durante el mandato de Trump se acentuó la desigualdad entre conservadores y demócratas entre sus miembros, al dejar el puesto en esos cuatro años tres jueces y ser sustituidos por otros tres de tendencia republicana.

"En teoría el órgano judicial tiene que ser neutral, pero lo que estamos viendo es que con una mayoría de seis a tres está empujando en una dirección muy conservadora, que están devolviendo el poder a los estados", expone Dubin, que añade que todo está muy calculado, puesto que los tres nuevos miembros son muy jóvenes y "el juez Claren Thomas no se va a jubilar hasta que haya un liberal en la Casa Blanca".

¿Hay más derechos donde se pueda retroceder?

Ha sido precisamente este magistrado, Clarence Thomas, uno de los que más ha insistido en que estas sentencias pueden no ser las únicas en un futuro. "Después de revocar estas decisiones probadamente erróneas, quedaría por resolver la cuestión de si hay otras provisiones constitucionales que protejan la miríada de derechos que nuestros casos de debido proceso fundamental han generado".

Estos casos de "debido proceso fundamental" incluyen el fallo que protege el derecho al matrimonio homosexual, al que el magistrado hizo mención expresa, así como al que garantiza el acceso a anticonceptivos.

"Habla de analizar estos asuntos como si fueran temas que la gente demande", agrega Adam. "Lo que está diciendo es que están abiertos a reconsiderar otros derechos fundamentales, y eso da miedo de dónde vamos como país", añade.

¿Cómo puede afectar a Biden?: objetivo 'midterms'

"No se puede permitir a un Tribunal Supremo fuera de control que restrinja las libertades". Así se expresaba el presidente de EE UU, Joe Biden, días después de conocerse el fallo sobre el aborto. En ese momento las críticas al presidente por su inacción fueron constantes; incluso dentro de su partido.

En un intento de responder ante el polémico caso, Biden firmó el pasado viernes una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto. Pese a ello, las medidas de esta orden tienen un alcance limitado y la única forma de recuperar este derecho es aprobando una ley apoyada por el Congreso de los Estados Unidos, que incluye a congresistas y senadores, dos cámaras donde podrían perder la mayoría este mismo año.

Las decisiones del Supremo han llegado en año de midterms, como se les conoce a las elecciones de mitad de mandato. Las encuestas aseguran que los republicanos dominarán ambas cámaras a partir de este 8 de noviembre, por lo que el presidente ha urgido a los estadounidenses, especialmente a las mujeres, a que voten.

"A Biden le afectará esto muchísimo y si pierde ambas cámaras solo le quedarán los instrumentos ejecutivos, que no están mal, pero no son suficientes desde el punto de vista legislativo y pueden ser bloqueados por los republicanos", alerta el catedrático de la UB.

Rodríguez-Aguilera recuerda que si los republicanos tienen el control de las dos cámaras podría aprobar una ley Federal que "prohíba o restrinja el aborto, liberalice totalmente el uso de armas o archive la lucha contra el cambio climático". Mientras tanto, el Tribunal Supremo seguirá legislando bajo sus criterios, en unos Estados Unidos donde la polarización de la sociedad amenaza con un futuro de inestabilidad permanente.