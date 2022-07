Madrid pide vacunar de la viruela del mono antes de las relaciones de riesgo

La Comunidad de Madrid defiende este martes en la Comisión de Salud Pública una medida para tratar de atajar el brote de viruela del mono que se está dando en España y otros países del mundo desde el pasado mes de mayo. Se trata de la administración de la vacuna con un criterio de preexposición al virus y no postexposición, como se está haciendo en este momento. Por las propias características de los contagios, defiende la Consejería de Sanidad, se trataría de una medida muy eficaz.

El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero apunta que adoptar este criterio, que se ha defendido en países como Francia, supondría dar un paso más en las medidas de control que se están aplicando y solventar un obstáculo que se está dando en las tareas epidemiológicas.

"Lo que detectamos desde el primer momento es que el modo de transmisión de la viruela del mono se produce por un contacto íntimo prolongado por mucosas con fluidos y que más del 50% de los contactos estrechos que se realizan no son conocidos", explica Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad. "Esto es lo que dificulta realmente el control de la transmisión (...) no es que el caso no quiera facilitar la información, sino que ellos mismos no los conocen, de manera que no se puede dar el control", agrega.

Andradas detalla que si los técnicos de Salud Pública no pueden contactar con los contactos estrechos de un caso positivo, no se les puede avisar de las recomendaciones que tienen que seguir a la hora de observar sus síntomas o cuidarse de la enfermedad. Con su propuesta de vacunar antes de la exposición, esto no sucedería.

Serían las propias personas de riesgo las que tendrían que acudir a la red sanitaria a vacunarse. La dosis estaría indicada para personas que tienen hábitos de alto riesgo. La Consejería de Sanidad confía en que este llamamiento funcionaría, porque ha puesto varios canales de comunicación con personas susceptibles de estar expuestas a esta enfermedad y están dando buenos resultados.

"Desde el 20 de mayo tenemos abiertos muchos canales de comunicación con entidades LGTBI y con establecimientos donde se pueden producir este tipo de encuentros. También tenemos un teléfono de asesoría directa para cualquier persona que tenga dudas sobre la viruela del mono o sobre qué hacer cuando uno tiene síntomas. Además, tenemos un correo, virueladelmono@salud.madrid.org, donde estamos recibiendo constantemente solicitudes de información complementaria o solicitud de las dosis de vacunas", recuerda la doctora Andradas.

Se necesitarían más vacunas

"Espero que esta propuesta salga adelante", confía la directora general madrileña. La puesta en marcha de este criterio abriría de inmediato un nuevo problema: el suministro de vacunas en cantidad suficiente. "España en estos momentos dispone de un número de dosis de vacuna inferior a las que vamos a necesitar", lamenta.

A principios de junio, España recibió 200 vacunas y desde hace dos semanas, hay disponibles 5.200 sueros, que se prevé que se eleven hasta los 11.000, de acuerdo con el anuncio realizado por el ministerio a mediados de junio.

"Si se aprueba la administración preexposición a personas que formen parte de estos grupos de alto riesgo, y a la vista de los casos que está teniendo un país como es España, y concretamente la Comunidad de Madrid, sabemos que 5.200 dosis no son suficientes", remarca Andradas.

La directora general explica que solo hay una compañía produce estos sueros en Europa, que es la misma que también se produce en EEUU y Canadá. "En un brote que afecta a tantos países, entiendo que puede haber una demanda elevada de la producción", asevera, pero insiste en la necesidad de conseguir más dosis para ser eficaces contra la enfermedad.

La labor fundamental de la Primaria

La detección de los primeros casos de viruela está a punto de cumplir dos meses. "Desde el primer momento, entendimos que teníamos que utilizar todas las herramientas disponibles [contra el brote]", recuerda la directora general de Salud Pública.

"La medida de control fundamental es el aislamiento, hasta que las lesiones cutáneas se secan y llegan a la fase de costra y se caen", incide, para añadir que la siguiente medida a aplicar es la detección de contactos para hacer una vigilancia de los síntomas y darles unas recomendaciones muy claras de que es lo que tienen que hacer respecto a sus hábitos.

"Todos los centros sanitarios, desde el primer día, están realizando una labor de detección precoz muy importante", reconoce la doctora Andradas, para destacar que otro elemento que también diferenció la gestión del brote en Madrid es el circuito de confirmación diagnóstica precoz. "La última semana de mayo pusimos en marcha cinco laboratorios con los que podíamos confirmar los diagnósticos en 24 horas", apunta.

"Han estado funcionando perfectamente", detalla, para remarcar que están cumplimiento su objetivo: detectar precozmente posibles casos positivos y aplicar con celeridad medidas de control para cortar las cadenas de transmisión.