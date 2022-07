Sobre les 12.00 hores, s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir als dos ferits. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de SVB l'equip sanitari de la qual ha assistit a un home, de 39 anys, per inhalació de fum i a un altre, de 34 anys, per cremades lleus.

Tots dos ferits han sigut traslladats a l'hospital Imed Levante de Benidorm, en l'ambulància de suport vital bàsic, segons la mateixa font.