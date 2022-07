Conselleria inverteix 250.000 euros cursos de formació per al sector cultural amb les universitats públiques

20M EP

NOTICIA

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha activat un catàleg de cursos de formació per al sector cultural de la mà de les universitats públiques valencianes, per al qual s'han atorgat 250.000 euros, dins del pla 'Cultura per a la recuperació'.