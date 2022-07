La Guàrdia Civil evita que cinc persones okuparan una casa després de l'avís del propietari

Els agents van rebre una denúncia del propietari de l'immoble en la qual els advertia que tractaven d'entrar a la casa. Després d'identificar a les persones presumptament implicades, els efectius van detindre cinc persones per violació de domicili, danys i robatori amb força.

Els fets van ocórrer el 4 de juny quan una denúncia d'un veí de la localitat de Xàbia, en el Lloc de la Guàrdia Civil de la localitat, va posar en preavís als agents. Ràpidament, una patrulla, amb el suport de la Policia Local, va acudir a l'immoble, a l'interior del qual s'escoltaven colps.

Es tractava d'un habitatge unifamiliar que era el domicili del denunciant, per la qual cosa els agents van accedir a l'interior, on van procedir a la identificació de les cinc persones que es trobaven dins: quatre homes de 38 a 57 anys, de nacionalitats espanyola i britànica, i una dona de 42 anys i nacionalitat britànica, alguns d'ells amb multitud d'antecedents policials per delictes relacionats contra el patrimoni.

Un d'ells fins i tot tenia en vigor un assenyalament judicial de cerca, detenció i personificació del Jutjat d'Instrucció d'Elda per un delicte contra la seguretat vial.

Davant la "clara intenció" d'usurpar l'immoble, els agents ho van impedir, van informar als identificats de la comissió d'un delicte d'usurpació i van instar al fet que abandonaren la casa, una ordre a la que accedir sense oposar resistència.

Tots ells van quedar detinguts per violació de domicili, danys i robatori amb força i van ser posats a la disposició del Jutjat de Guàrdia del Partit Judicial de Dénia, que va decretar mesures cautelars per a tots ells.