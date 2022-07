Mas destaca "sintonia" amb CCOO-PV per a "continuar reforçant el diàleg social" davant la crisi

Mas considera que és important "mantindre un diàleg constant i fluït amb tots els agents socials per a poder aportar entre tots i totes les millors solucions a una situació com la qual estem vivint i que no sabem com es desenvoluparà en els pròxims mesos".

En aquest sentit, la vicepresidenta s'ha mostrat satisfeta per "haver trobat sintonia en aquesta reunió, i sobretot per tindre actors i actrius disponibles per a ajudar a millorar la situació que estem vivint derivada de la inflació i l'augment de preus agreujats per les turbulències del context internacional".

Durant la trobada, tant la vicepresidenta Mas com la secretària general de CCOO-PV han valorat el treball de la Taula del Diàleg per a la Reconstrucció així com de totes les submesas depenents per al desasrrollo de mesures dirigides a la protecció social de les persones i han advocat per seguir treballant conjuntament en la defensa de les polítiques que posen en el centre a les persones.