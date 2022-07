Kiko Hernández disfruta con sus hijas en una divertida tarde jugando a los bolos

Kiko Hernández es un profesional muy ocupado y con apenas tiempo para disfrutar del ocio. Así pues, sus compromisos profesionales le impiden ver a sus hijas más de lo que le gustaría.

Pero, aunque siempre esté ocupado, el colaborador de Sálvame siempre saca hueco para estar con Abril y Jimena. El último plan que han hecho los tres juntos es ir a pasar la tarde a la bolera.

Al ser un plan divertido y en familia, el presentador ha querido compartir en sus redes sociales el antes y después de las puntuaciones que obtuvieron durante la partida.

El resultado de la partida de bolos de Kiko Hernández con sus hijas. INSTAGRAM

La tabla de resultados demuestra que sus hijas son unas profesionales en este juego. La ganadora fue Jimena, que consiguió 80 puntos, seguida de Abril con 70. Kiko y Saira, la acompañante de la familia, acabaron con 51 puntos cada uno, por lo que ambos fueron derrotados por las pequeñas.

Independientemente del resultado, no cabe duda que se lo pasaron en grande. Y Kiko Hernández no puede estar más contento de pasar tiempo con sus pequeñas, a las cuales no muestra apenas, ya que quiere conservar su privacidad.