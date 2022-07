Elx nomenarà fill predilecte a Tomás Vives a títol pòstum

L'alcalde, Carlos González, ha informat aquest matí que així ho proposarà la Junta de Govern Local "no només per les seues qualitats professionals excepcionals, sinó per la seua talla humana i per la petjada que deixa a la ciutat".

"Era una persona molt entranyable i molt volguda", ha manifestat el responsable de l'Equip de Govern, qui ha assenyalat que el pesar del mateix davant la notícia "és immens"; tant com "l'unànime admiració i reconeixement a la grandesa de la seua figura com a mestre de juristes i persona exemplar, compromesa amb els valors, principis i drets fonamentals més sòlids del nostre estat democràtic".

González, que ha traslladat als familiars i amics del jurista les condolences en nom de la Corporació Municipal de manera verbal i mitjançant una missiva a la seua viuda, Candelaria López, ha destacat alguns de les fites de la trajectòria d'aquest "il·licità insigne", que ja dona nom a una plaça de la ciutat.

Quant al títol de Fill Predilecte d'Elx es troba regulat en l'article 6 del Reglament d'Honors i Distincions del Consistori que, resa, "solament pot recaure en els nascuts en el municipi, i que, per les seues destacades qualitats, mèrits i servicis en benefici, millora o honor d'Elx, hagen aconseguit un alt prestigi públic i consideració general indiscutible".