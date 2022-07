El PP proposa incorporar el nom de Miguel Ángel Blanco a la llista de carrers de Castelló

La portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciat que el seu grup ha presentat una iniciativa plenària, que serà debatuda el 28 de juliol, on es proposa recordar la figura de Miguel Ángel Blanco amb un carrer o espai públic dedicat a la seua memòria.

"En lloc d'eliminar il·lustres de carrers, substituint-los per altres noms que divideixen la societat com fa l'equip de govern, des del PP proposem no tocar cap nom dels quals ja estan i incorporar a la llista de carrers el de Miguel Ángel Blanco, símbol de la unitat de tot un país enfront de la barbàrie d'ETA", ha explicat Carrasco.

Precisament enguany es compleixen 25 anys del seu segrest i assassinat a les mans de la banda terrorista, un succés esdevingut al juliol de 1997 que, "per damunt de tot, va aconseguir conjuminar la veu de la societat espanyola en repulsa de l'assassinat del jove regidor del PP en Ermua, de 29 anys, al crit de Ja n'hi ha prou!. Un símbol de la llibertat, de la consciència social contra el terrorisme i de la innocència de totes les víctimes", han assenyalat els 'populars' en un comunicat.

Carrasco ha apuntat que aposten per seguir reivindicant als carrers noms que susciten la unitat i no l'enfrontament social al que -segons ha dit- els té acostumats l'equip de govern, "amb les seues constants guerres ideològiques entre socis que els fan desviar-se de l'interés general per a centrar-se en els seus interessos partidistes. Un govern dividit és un govern inservible a la ciutadania".

"Ho hem vist amb l'eliminació de la Creu del Ribalta, l'enfrontament per la Pèrgola o ara amb la substitució de noms de la llista de carrers pels de Guillém Agulló, Beatríz Guttmann o Isabel-Clara Simó, entre uns altres, sense debat previ i sense consens de ningú", ha afegit.

"La memòria de Miguel Ángel Blanco ve a sumar-se a tots els il·lustres que hui donen nom als nostres carrers, places i edificis públics en reconeixement al llegat que van deixar, independentment de l'època en la qual els va tocar viure", ha indicat la portaveu 'popular'.

"La persecució de l'equip de govern per a relegar a l'oblit a alguns d'ells, és alguna cosa que ni compartim ni compartirem. Restituirem la seua memòria, respectant els acords plenaris i el consens dels qui ens van antecedir en el càrrec per a tancar ferides", ha conclòs Begoña Carrasco.

El Partit Popular comparteix amb la Fundació Miguel Ángel Blanco la necessitat de recordar la seua figura, sobretot entre els més jóvens. "El 60 per cent dels joves espanyols no sap qui va ser Miguel Ángel Blanco i més del 70% d'aquest afirma conéixer poc o res sobre el que va significar", unes dades que, segons el parer dels 'populars', "evidencien la necessitat de transmetre la seua memòria, d'explicar qui va ser i el que suposa la seua figura".