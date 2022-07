Lola Mencía da más detalles sobre la reconciliación de Tom Brusse y Melyssa Pinto: "Están muy felices"

La reconciliación entre Tom Brusse y Melyssa Pinto está en boca de todos. Ha sido una sorpresa bastante inesperada y de la cual todavía los protagonistas no han querido contar nada al respecto, pero no por ello faltan detalles de cómo se encuentran.

Lola Mencía, compañera de ambos en la pasada edición de Supervivientes, ha ofrecido en su canal de Mtmad unas declaraciones en relación a este tema.

La que fuera también participante de La isla de las tentaciones ha confesado que ella se enteró de la noticia por un grupo que tienen con parte del equipo del reality de Honduras.

"Melyssa contestó por el grupo y dijo que están muy felices. Yo le dije que mientras ellos se respeten y se quieran también estaré feliz por ellos porque les quiero muchísimo y les deseo lo mejor. Si esta oportunidad y este tiempo que no han estado juntos les sirve para mejorar ahora, bienvenido sea", asegura.

Aunque opiniones hay de todo tipo. Muchos de los seguidores de la catalana no se fían del francés, y entre ellas está Amor Romeira. "Lo tiene difícil Melyssa. Tom no ha cambiado y, bueno, no voy a entrar... pero yo todo lo que sé y la información que me ha llegado se la envié a ella", confiesa la exconcursante de Gran Hermano 9.