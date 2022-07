Podemos denuncia fabricación de "pruebas falsas" contra el partido para influir en las elecciones de 2016 y estudia querellarse

Podemos valora ir a los tribunales contra el periodista y presentador de Al Rojo Vivo (La Sexta), Antonio García Ferreras, tras desvelarse este fin de semana unos audios de una reunión con el comisario José Manuel Villarejo en la que Ferreras reconocía que ofreció en su programa una noticia sobre una supuesta cuenta de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal pese a que la información le parecía "demasiado burda" para ser cierta. El partido morado, además, aseguró haber sido víctima de la fabricación de "pruebas falsas" contra él que buscaban alterar el resultado de las elecciones de 2016.

El periodista, por su parte, se defendió este lunes y aseguró que "nunca" ha contado "una información falsa sabiendo que lo es". "Ni esa de las Granadinas, ni ninguna otra ni sobre Podemos ni sobre nadie", afirmó Ferreras en su programa, en el que sostuvo que se reunió con Villarejo después de que saliera la noticia. "Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas y así lo dijimos: una 'presunta' cuenta. Y lo dimos citando al medio que la sacaba [OK Diario] como se hace habitualmente en todos los medios", apuntó el presentador.

Ferreras, asimismo, acusó a Podemos de mentir y aseguró que "lo primero de todo" lo que hizo cuando conoció la información que resultó ser falsa "fue llamar a Iglesias". "Claro que nos parecía extraño y hasta burdo, y así lo decíamos, pero la Policía decía tener ese papel y que lo estaba investigando. Por eso la dimos citando al medio y por eso llamamos de inmediato en ese mismo programa a Iglesias", señaló. Además, explicó que su reunión con Villarejo fue después de conocerse la información, y no antes, y que habló de ello con Iglesias.

Para los morados, no obstante, esa forma de proceder supone una grave violación del buen hacer periodístico. "La obligación de un periodista es contrastar la veracidad de una información, y no tanto dar hueco a todas las versiones; si la información no es veraz y no la has contrastado no estás siendo diligente con el ejercicio de tu profesión y estás intoxicando a la opinión pública", espetó María Teresa Pérez.

Para Podemos, los audios conocidos este fin de semana demuestran que "en España ha habido una alianza antidemocrática entre policías corruptos, jueces y sicarios de la información para intentar influir en el resultado electoral y para destruir a Podemos". "Empresarios y políticos corruptos del PP ordenaron fabricar pruebas falsas contra Podemos, después policías corruptos ejecutaron esas órdenes para que, en tercer lugar, periodistas que no merecen ser llamados periodistas como Ferreras se encargaran de difundir estas mentiras para influir en el resultado electoral" de 2016, cuando Unidas Podemos peleaba con el PSOE para ser segunda fuerza política.