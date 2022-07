La campanya 'Comerç local, prop de tu' aconsegueix captar compres a Castelló per quasi un milió d'euros

La campanya 'Comerç local, prop de tu', impulsada per l'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d'Innovació Comercial, ha aconseguit xifres de rècord en aconseguir incentivar compres a les botigues de proximitat dels diferents districtes de la ciutat de quasi un milió d'euros.

En total, a través d'aquesta iniciativa d'impuls del comerç de barri s'han realitzat 25.558 compres durant la campanya que ha tingut una durada de 45 dies -des del 28 d'abril al 13 de juny-. Així, durant aquest temps s'han aconseguit compres per un valor de 987.968 euros. Explicant els premis atorgats, la xifra ascendeix a 995.968 euros.

"És la quarta edició d'aquesta campanya comercial basada en el sorteig de xecs regal que ha impulsat el consistori i que ha demostrat ser una iniciativa eficaç per a incentivar les compres en els comerços de proximitat", ha indicat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco.

"Arribem a aquesta quarta edició amb xifres de rècord i fregant el milió d'euros en adquisicions en el comerç de proximitat, el doble que en l'última campanya", ha destacat Marco. L'edila d'Innovació Comercial, Mary Carmen Ribera, per la seua banda, ha recalcat l'"èxit rotund" de la campanya, que està recolzada i té bon acolliment entre el sector, tal com s'ha constatat davant el Consell Municipal de Comerç.

'Comerç local, prop de tu' és una campanya en la qual les persones que realitzaren compres superiors a deu euros en comerços locals de Castelló obstaculitzen a participar en el sorteig de 80 xecs per valor de 100 euros per a gastar en la botiga en la qual van realitzar la compra premiada. Es tracta d'un model de dinamització comercial que va aconseguir molt bons resultats en edicions anteriors.

Així, per exemple, en l'última campanya -que va portar el nom de 'Sempre al teu costat'- es va superar la xifra de 530.000 euros en compres i 13.500 participants. En l'anterior -'Ara més que mai, comerç local'- es van captar compres per 318.150 euros. I en la primera edició -'Gràcies'- es van realitzar compres per 230.000 euros.

La campanya 'Comerç local, prop de tu' ha tingut lloc des del 28 d'abril fins al 13 de juny. Durant aquest temps, les persones que han realitzat compres per més de 10 euros en els comerços locals han optat a un dels 80 xecs regal per valor de 100 euros que es van sortejar el passat 14 de juny. En total, s'han repartit 8.000 euros en premis, que se sumen a les adquisicions que s'han realitzat a través de la campanya.