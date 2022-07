La Generalitat autoritzarà en breu 19 instal·lacions renovables que ja tenen declaració favorable d'impacte ambiental

Així ho ha manifestat en l'obertura de la trobada 'El desafío renovable en la Comunitat Valenciana', organitzat pels diaris del Grupo Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb l'empresa hidroelèctrica Statkraft, i a la qual també ha assistit el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, i la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

Durant la seua intervenció, Ximo Puig ha assegurat que l'actual situació d'emergència generada per la guerra a Ucraïna i la inflació, especialment en els costos energètics, exigeix respostes "urgents", com les quals el Consell "està adoptant per a accelerar la transició energètica i evitar la dependència", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Puig ha avançat que, en les pròximes setmanes, el Consell autoritzarà 19 noves instal·lacions renovables que ja disposen de declaració favorable d'impacte ambiental i que se sumaran a les 19 recentment autoritzades. D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana comptarà amb 38 noves plantes fotovoltaiques "com a reacció a la guerra", ha assenyalat.

441 SOL·LICITUDS

A més, ha explicat que s'han rebut 441 sol·licituds per a crear noves plantes, que aportarien 6.150 megavats de potència a la xarxa elèctrica valenciana.

El cap del Consell ha destacat que la Comunitat Valenciana disposa de "un jaciment inesgotable de sol" que ha de ser convertit en un avantatge competitiva", ja que constitueix "una oportunitat d'inversió i noves ocupacions de qualitat". Per açò, ha instat a tots els sectors econòmics a sumar-se a l'aposta per les renovables i a aprofitar l'ajuda dels fons europeus Next Generation.

Així mateix, ha considerat "una urgència aconseguir la sobirania energètica per a passar d'importar combustibles fòssils a ser exportadors d'energia", la qual cosa suposa "un projecte de futur per a garantir l'ocupació i l'estat del benestar", ha afegit.

Finalment, el cap del Consell ha destacat el compromís de la Generalitat per accelerar la transició energètica amb mesures com el nou decret de renovables que contempla la reducció dels terminis a deu mesos per a resoldre nous projectes competència de la Generalitat, i a sis mesos en el cas que competisquen a ajuntaments; l'agilitació dels projectes de 10 megavats o menys, amb la seua tramitació per la via d'urgència; i l'ocupació màxima del 3% del sòl no urbanitzable per a renovables.