La Jove Orquestra de la Generalitat inicia la seua trobada d'estiu, que conclourà amb tres concerts

En aquesta ocasió, Álvaro Albiach serà el director convidat en la trobada, amb un programa de 77 minuts de durada i una plantilla de 74 músics de fins el 26 anys, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Els tres concerts seran el 20 de juliol a les 20.00 hores a l'ADDA d'Alacant; el 21 de juliol a les 19.30 hores al Palau de les Arts de València i el 22 de juliol a les 22.30 en l'Auditori de la Unió Musical de Llíria, en el marc del Festivalito.

El programa de 77 minuts, sense pauses, estarà format pel 'Concierto para violín en Re mayor' de Brahms, 'Pájaro de fuego' de Stravinski i les peces 'The blue fask' i 'Clothes drying slow, dirty tears' d'Òscar Colomina.

Segons la Generalitat, aquestes trobades suposen estades "molt interessants" per a la formació dels joves músics que podran gaudir de tallers d'"alt nivell" de les diverses especialitats instrumentals per a concloure amb assajos conjunts i la celebració dels concerts.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, que depèn de la direcció adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura Cultura, està formada per 95 músics menors de 26 anys i té com a objectiu ajudar la formació dels músics a través de trobades i tallers dirigits per "destacats" professors de cada especialitat instrumental.

El seu director des d'octubre de 2017 és Pablo Rus Broseta, format a València, Lión, Ámsterdam i Berlín, i actualment director associat de la Seattle Symphony, on lidera una extensa varietat de programes.

Els músics que participen en la trobada d'estiu són Enrique Palomares, violí; V. Balaguer, violí segon; Santi Cantó, viola; Mayte García Atienza, violoncel; Héctor Sapiña, contrabaix; Francisco López, flauta; Robert Silla, oboé; Miguel Espill, clarinet; Salvador Sanchís, fagot; Miguel Martí Balaguer, trompa; Raúl Junquera, trompeta; Simeó Galduf, trombó/tuba, i Javier Eguillor, percussió.