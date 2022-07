Detinguts dos homes per portar substancia estupefaent quan viatjaven en un ferri a Palma

Segons ha informat en un comunicat, una patrulla d'uniforme de la Brigada Mòbil de la Policia Nacional que es dedica a transitar els bucs que es traslladen entre les Illes i Península va observar a aquestes dos persones en actitud esquiva cap als agents i intentant allunyar-se d'ells en tot moment.

Per açò, els van donar l'alt i els van realitzar un escorcoll superficial, i van trobar drogues tant entre les seues pertinences, com sota un vehicle pegades amb un imant. En concret, van localitzar diverses substancies estupefaents com speed, bolets al·lucinògens i cocaïna, en dosis menors, i, en el seu cotxe, van trobar un envàs amb speed.

Per tot açò, es va procedir a la detenció dels presumptes autors per un delicte contra la salut pública.